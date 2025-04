Diego Hypolito quebrou regra importante do BBB 25 e só revelou a verdade agora

Fora do BBB 25, da Globo, há alguns dias, Diego Hypolito revela que teve uma atitude que é considerada proibida nas regras do reality show

O ginasta Diego Hypolito surpreendeu ao revelar que quebrou uma regra importante do BBB 25, da Globo. Fora do confinamento há alguns dias, ele abriu as malas do reality show em sua casa e disse que ‘roubou’ um item que era proibido.

A regra do programa diz que os participantes não podem pegar itens da decoração do Big Brother para levarem para casa. Em edições anteriores, os participantes que fizeram isso já levaram broncas do Big Boss e tiveram que tirar os itens da mala. Porém, Diego conseguiu ficar com um item da casa do reality show.

Ao abrir suas malas, Diego contou que pegou uma caneca esmaltada de azul que fazia parte dos itens de cozinha do programa. “ Não podia, mas Globo… Não me pede para devolver ”, disse ele, e completou: “Globo, não me julga. Eu peguei da casa, queria muito. Me lembra meu avô, pai da minha mãe e ele tinha essas carequinhas assim”.

Além da caneca, o ex-BBB também levou outras lembrancinhas, como produtos de beleza que estavam disponíveis para usarem em casa.

Leia o discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação de Diego Hypolito:

"Muito bem, chegou a hora. Quando eu terminar, seremos quatro. E é quase cruel perceber que um de vocês não vai estar entre os quatro primeiros colocados, ou mesmo entre os finalistas. Cada um de vocês teve o momento em que era a pessoa mais falada do BBB 25. Protagonista é a palavra. Isso ninguém vai tirar de você. Vão te tirar do jogo hoje, mas o papel de um dos protagonistas, ninguém tira. O ginasta, a bailarina e a atriz. Prontos para o último mortal; o último grand jeté; a última cena. O ginasta que esteve literalmente nas competições mais importantes do mundo, que foi o melhor do mundo, o favoritíssimo, disse que o auge da vida não foi em ginásio, foi nessa casa", afirmou.

"A atriz, que em tantos momentos mostrou como estar aí não é, tipo, mais um papel na carreira, é momento fundamental na vida. A ponto de levar às lágrimas. A bailarina que veio de um projeto social na periferia, que graças à dança conseguiu muita coisa que sonhava. Mas está aqui para buscar o que ela que nem consegue imaginar. Um de vocês três vai embora hoje, depois de tantos momentos marcantes nesses 95 dias de temporada. A maneira como cada um enfrentou seus monstros. Os do programa e os monstros pessoais. Com a mesma raça com que tentava empilhar cartas e fazer um castelo, tantas vezes o Diego buscou ar para superar sua ansiedade e fazer de seu corpo fortaleza. Com a mesma positividade, o mesmo bom humor com que desafiava o dummy e catava suas bolinhas, a Vitória tentou manter-se de cabeça erguida quando tudo parecia jogar seu astral para baixo", declarou.

"Com o mesmo foco com que passava uma bolinha dourada de um lado para o outro da tela, a Renata tentou entender a quantidade de informações que recebeu. E, quando se sentiu julgada, tentou entender por quê. Hoje um de vocês vai dizer adeus, hoje vai ter algo faltando na casa: ou as imitações da Vitória, ou a zoeira da Renata ou as lições de autoajuda do Diego. Quem vai embora deixa muitas lembranças, muitas imagens que a gente vai rever com um sorriso no rosto. Deixa os momentos em que você trouxe um pouco do seu ofício para dentro da casa, mostrando como é fácil para você algo que é distante para a maioria da pessoas. E você faz com graça e naturalidade. Você mudou de planos, fez novas alianças, buscou quem combinava com você. Quantas vezes você se questionou, ou quantas vezes o seu valor foi colocado em dúvida? Mas a sua trajetória é a melhor resposta. Não alcançou o objetivo máximo de vencer o programa. Mas conseguiu algo que você queria muito, que era ser inspiração".

"A sua disciplina, a sua determinação, que foram fundamentais para escrever a história de sua vida, aqui dentro ajudaram superar cada obstáculo que cruzou o seu caminho. E foram muitos. Você sabe como foi difícil, e sabe que saiu mais forte depois de tudo. Vai deixar saudade até a maneira como você às vezes muda a forma de falar. Chegou a hora da última apresentação, dos seus últimos aplausos no Big Brother Brasil. Quem sai hoje é você, Diego", finalizou.

