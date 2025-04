BBB 25: Vitória Strada é eliminada na semifinal

A semifinal do BBB 25 eliminou a atriz Vitória Strada após ela enfrentar o último paredão contra Renata e João Pedro

Na noite deste domingo, 20, os telespectadores do BBB 25, da Globo, eliminaram a atriz Vitória Strada. Ela deixou o confinamento na semifinal após enfrentar o último paredão contra Renata e João Pedro.

Ela recebeu 54,52% dos votos do público para deixar a casa. Vale lembrar que Vitória Strada entrou no reality show como dupla do seu amigo Mateus, que foi eliminado na quinta semana do jogo.

Agora, a grande final do BBB 25 é disputada por Guilherme, João Pedro e Renata. Um deles vai ganhar o prêmio de R$ 2.720.000 na próxima terça-feira, 22.