BBB 25: Gracyanne recebe atendimento médico e revela pedido da doutora

Gracyanne Barbosa é chamada no confessionário para receber atendimento médico após atitude no BBB 25. Ela revelou o conselho da médica do programa

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi chamada ao confessionário nesta segunda-feira, 20, para passar por atendimento médico no BBB 25, da Globo. A estrela contou que a médica do programa pediu para fazer uma consulta com ela após ver uma atitude da morena no confinamento.

A sister contou que passou mal por causa da alimentação da Xepa no Big Brother. A estrela passou mal no banheiro e vomitou . Assim, a equipe do programa a chamou para um atendimento médico no confessionário.

Ao voltar para a casa, ela disse que a médica deu o conselho para ela limitar sua alimentação ao arroz e feijão, mas ela se negou. “Hoje a médica me chamou, porque eu não falei nada. Eu vomitei. Desde que eu estou comendo, eu estou vomitando, porque meu organismo não está acostumado, mas de boa. Eu já sabia, me propus a vir e já sabia. O que eu ia comer? Não vou ficar com fome”, afirmou ela sobre a comida disponível na Xepa.

Então, ela contou sobre o conselho da médica. “ A médica me chamou e falou: ‘Tenta comer só arroz e feijão’. E eu fiquei: ‘Cara, não vim aqui para ficar sendo diferente. Se eu estou na Xepa, eu estou na Xepa’. Eu não vou ficar comendo a comida dos outros. Fico grata. Obviamente, todo mundo está no mesmo barco. Vai fazer falta para todo mundo”, comentou.

Por fim, Gracyanne disse que acredita que logo mais se acostuma com a alimentação diferente. “Já já o estômago fala ‘acostumei’", disse ela.

Vale lembrar que Gracyanne Barbosa tinha uma alimentação bem diferente quando estava fora do reality show. Ela comia 40 ovos por dia e batata doce. Agora, ela tem que comer outros alimentos, como arroz, feijão, carnes e verduras.

Gracyanne Barbosa diverte brothers com pedido inusitado

A musa fitness Gracyanne Barbosa está enfrentando uma drástica mudança em sua alimentação desde que entrou no confinamento do BBB 25. Na manhã do último sábado, 18, a famosa divertiu os brothers da casa ao fazer um pedido inusitado.

Enquanto conversava com os colegas na cozinha da Xepa, Gracyanne percebeu que um dos integrantes do Vip estava com um pote de whey e, rapidamente, se levantou da cadeira. "É whey? Deixa eu cheirar?", pediu a musa fitness, fazendo os demais participantes caírem na gargalhada.

Ela, que passou os primeiros dias do programa no grupo Vip, foi colocada na Xepa na última quinta-feira, 16, após a dupla Aline e Vinicius vencer a liderança. Com isso, a famosa passa a ter ainda mais restrição em seu cardápio alimentar.