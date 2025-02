BBB 25: Gracyanne Barbosa sobre brothers: 'Seria interessante vê-los estressados'

Durante uma conversa com Vitória Strada, Gracyanne Barbosa opinou sobre brothers que 'nunca tiveram risco de nada' no BBB 25

Na academia do BBB 25, na tarde desta quinta-feira, 25, Gracyanne Barbosa e Vitória Strada conversaram sobre o próximo paredão do reality show. Durante o papo, as sisters falaram sobre o fato de João Pedro e João Gabriel ainda não terem corrido riscos no jogo.

"Seria muito bom um Paredão de quem nunca foi. Até para ver a reação, como a pessoa fica, né? Porque tudo muda quando a pessoa reage quando ela está no Paredão", opinou a musa fitness.

A atriz comentou sobre ser "muito fácil falar que os Joãos são muito legais e muito de boa", e a empresária ressaltou que eles "nunca tiveram risco de nada", já que nunca estiveram na mira para o paredão, não sofreram o Castigo do Monstro e nem ficaram muito tempo na Xepa.

"Eles nunca passaram por nenhum estresse aqui dentro", ressalta Strada, que voltou da berlinda após enfrentar Diogo Almeida e Vilma. "Você vê que quando eles estão estressados, eles ficam estressados", acrescentou a atriz. Gracyanne concorda: "Seria interessante vê-los estressados", disparou a musa.

"Quem nunca foi? Os Joãos, Maike, as Renatas e só as meninas", comentou a ex-dupla de Mateus, referindo-se a Camilla e Thamiris."E as meninas sempre recebem alvos e ficam com medo, mas eles nada. Porque ninguém de lá põe eles, ninguém daqui também não", observou a empresária.

Maike faz análise sobre alianças no jogo

Na madrugada desta quinta-feira, 27, Maike conversou com Thamiris sobre suas percepções no BBB 25. O brother analisou suas alianças no jogo e surpreendeu ao expor o que pensa sobre o futuro de seu grupo.

"É muito difícil, aqui, você realmente confiar nas pessoas", desabafou a irmã de Camilla. O paulista, que falou para a sister que vota em Aline, pois os dois não tem proximidade, fez uma análise sobre os seus aliados. "No dia que eu sair, o meu grupo muda inteiro (...)", disparou. Veja o desabafo completo!

