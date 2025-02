O que é a bolinha no rosto de Gracyanne? Especialista explica os detalhes

No BBB 25, Gracyanne Barbosa exibe uma bolinha suspeita na bochecha e a biomédica que cuida do rosto dela explica o que é o sinal no rosto da musa

Confinada no BBB 25, da Globo, a musa fitness Gracyanne Barbosa é gravada de vários ângulos pelas câmeras do reality show e com diferentes iluminações. Com isso, os internautas perceberam uma bolinha na bochecha dela . Os questionamentos sobre o que era aquele sinal no rosto dela deram o que falar. Tanto que a biomédica Gabriela Dawson, especialista em estética e que cuida da beleza de Gracyanne, veio à público para explicar o que é .

Dawson contou que a bolinha no rosto de Gracyanne Barbosa é algo que já existe há muitos anos e nunca incomodou a artista, que nunca procurou um procedimento para removê-la. " A bolinha no rosto da Gra sempre existiu. É da anatomia dela. Se formos ver fotos de anos atrás, ela tem essa bolinha. Inclusive era uma das características dela que conversávamos bastante, mas nunca a incomodou ao ponto de ir para uma cirurgia, por exemplo", disse ela.

E completou sobre Gracyanne fazer um acompanhamento estético com vários profissionais. "Um dia antes dela entrar na casa ela estava na clínica com a minha equipe e ela estava super feliz. E vários profissionais já avaliaram a face dela na minha clínica, como irurgiões plásticos, cirurgiões bucomaxilo e dermatologistas. Fizemos tudo pra deixar o rosto dela mais natural e bonito. Antes dela chegar na minha clínica, ela já fez inúmeros procedimentos no rosto. Então não posso compartilhar procedimentos que não foram feitos por mim ou pela minha equipe", afirmou ela.

Os procedimentos que Gracyanne fez antes do Big Brother

Antes de entrar no BBB 25, Gracyanne Barbosa foi até a clínica de estética de Gabriela Dawson e realizou alguns procedimentos para retocar sua beleza. A musa fez um laser com ativo para renovação da pele. “Isso ajudou a deixar a pele mais iluminada e saudável, já que ela vai ficar sob luz artificial e sem tantos cuidados no dia a dia”, comentou a especialista.

Além disso, a musa fitness retirou um pouco do preenchimento que tinha na região do queixo para deixar os contornos mais naturais e leves. Ela também fez um transplante de sobrancelhas para deixar o olhar mais marcante.

