BBB 25: Maike faz análise sobre alianças no jogo: 'O grupo muda inteiro'

Em conversa com Thamiris, Maike fez uma análise sobre com os integrantes do seu grupo reagiriam caso ele fosse eliminado do BBB 25

Na madrugada desta quinta-feira, 27, Maike conversou com Thamirissobre suas percepções no BBB 25. O brother analisou suas alianças no jogo e surpreendeu ao expor o que pensa sobre o futuro de seu grupo.

"É muito difícil, aqui, você realmente confiar nas pessoas", desabafou a irmã de Camilla. O paulista, que falou para a sister que vota em Aline, pois os dois não tem proximidade, fez uma análise sobre os seus aliados.

"No dia que eu sair, o meu grupo muda inteiro. Para para pensar. Os moleques são apegados a mim, a gente é um trio. As minas vêm por causa dos moleques. A hora que eu sair, eles vão para o Vinícius", garantiu Maike. "Chega a me dar uma ansiedade", comentou Thamiris.

João Gabriel e João Pedro se estranham durante festa

A madrugada desta quinta-feira, 27, foi de festa no BBB 25! Desta vez, João Pedro, líder da semana, ganhou o evento temático com decoração do interior e aproveitou a ocasião para usar um chapéu pertencente a seu irmão gêmeo, João Gabriel.

O brother, no entanto, passou a ficar incomodado ao perceber que João Pedro não estava tendo cuidado com o bem material. Ao longo da festa, João Gabriel desabafou com outros colegas de confinamento a respeito do assunto e ressaltou o descuido do irmão com o item.

"Não estou nem aí, o chapéu é meu. Eu conheço o meu chapéu. Ele sabe que é meu chapéu. Meu irmão não é bobo, não... Aí, fica de gracinha", desabafou o gêmeo. "A festa é dele... Na sua festa, você estava de chapéu. Você vai deixar ele sem chapéu na festa dele?", tentou amenizar Aline. "O problema não é ele usar, o problema é cair no chão", explicou João Gabriel. Saiba mais!

