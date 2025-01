BBB 25: Gracyanne Barbosa revela por que aceitou convite para o reality

A musa fitness Gracyanne Barbosa contou para outro brother o que a motivou a aceitar convite para participar do BBB 25

Confinada no BBB 25, Gracyanne Barbosa tem surpreendido o público ao mostrar um pouco mais de sua personalidade além das redes sociais. No domingo, 19, em conversa com o brother Diego Hypolito, a musa fitness abriu o jogo e revelou o verdadeiro motivo para ter aceitado entrar no reality show da TV Globo.

O assunto veio à tona após Gracyanne mencionar o receio de enfrentar a zona de risco nos primeiros dias de jogo. "Acho que se eu fosse para o primeiro paredão, eu sairia", opinou a sister. Diego, no entanto, discordou da musa fitness e argumentou que ela possui um público maior do que imagina.

A famosa, então, contou que aceitou entrar no confinamento para se libertar do rótulo de 'ex-esposa de Belo'. Gracyanne e o cantor foram casados por 16 anos e anunciaram publicamente a separação em abril de 2024.

A sister ainda explicou que também deseja mostrar ao público que é muito mais do que alguém que 'só malha'. "Penso que as pessoas me veem só, agora, como ex-mulher do Belo. Ou como 'só malha'. Até por isso eu quis vir [ao programa]", declarou ela.

Gracyanne Barbosa diverte brothers com pedido inusitado

A musa fitness Gracyanne Barbosa está enfrentando uma drástica mudança em sua alimentação desde que entrou no confinamento do BBB 25. Na manhã do último sábado, 18, a famosa divertiu os brothers da casa ao fazer um pedido inusitado.

Enquanto conversava com os colegas na cozinha da Xepa, Gracyanne percebeu que um dos integrantes do Vip estava com um pote de whey e, rapidamente, se levantou da cadeira. "É whey? Deixa eu cheirar?", pediu a musa fitness, fazendo os demais participantes caírem na gargalhada.

Ela, que passou os primeiros dias do programa no grupo Vip, foi colocada na Xepa na última quinta-feira, 16, após a dupla Aline e Vinicius vencer a liderança. Com isso, a famosa passa a ter ainda mais restrição em seu cardápio alimentar.

