BBB 25: Gracyanne Barbosa comenta sobre botão da desistência: 'Não é difícil surtar'

Confinada no BBB 25, da Globo, Gracyanne Barbosa conversou com Diego Hypolito na manhã desta segunda-feira, 20, enquanto fazia exercícios na academia

Confinada no BBB 25, da Globo, Gracyanne Barbosa conversou com o brother Diego Hypolito na manhã desta segunda-feira, 20, enquanto fazia exercícios na academia. Durante o papo, os dois falaram sobre as dificuldades do confinamento e a musa fitness citou o botão da desistência.

"Realmente, um dia de cada vez senão... passa ali... aquele botão ali, ó...", disse a sister, que apertou em um dos aparelhos. Diego, então, respondeu: "Isso é uma coisa que, mesmo no meu maior desespero, não vou fazer. Senão eu não valido nada dos meus sonhos", afirmou ele.

"Sim, concordo. Mas eu digo em um surto. Acho que as pessoas batem em um surto mesmo. E não é difícil surtar. São muitas questões", opinou Gracyanne. Pouco tempo depois, o brother completou: "Isso aqui vai ligar a gente para o resto da vida. Com todas as pessoas".

Gracyanne Barbosa revela por que aceitou entrar no reality

No domingo, 19, em conversa com o brother Diego Hypolito, a musa fitness abriu o jogo e revelou o verdadeiro motivo para ter aceitado entrar no reality show da TV Globo. Segundo ela, o que a fez aceitar ir para o confinamento foi a oportunidade de se libertar do rótulo de 'ex-esposa de Belo. Gracyanne e o cantor foram casados por 16 anos e anunciaram publicamente a separação em abril de 2024.

A sister ainda explicou que também deseja mostrar ao público que é muito mais do que alguém que 'só malha'. "Penso que as pessoas me veem só, agora, como ex-mulher do Belo. Ou como 'só malha'. Até por isso eu quis vir [ao programa]", declarou ela.

Já na manhã do último sábado, 18, Gracyanne divertiu os brothers da casa fazer um pedido inusitado. Enquanto conversava com os colegas na cozinha da Xepa, a famosa percebeu que um dos integrantes do Vip estava com um pote de whey e, rapidamente, se levantou da cadeira.

