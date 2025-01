BBB 25: Giovanna e Gracyanne definem voto, mas esquecem detalhe importante

Na academia do BBB 25, Giovanna e Gracyanne Barbosa conversaram sobre suas opções de voto para o primeiro paredão do reality show

Durante um treino na academia do BBB 25 nesta sexta-feira, 17, Giovanna e Gracyanne Barbosa conversaram sobre a formação do primeiro paredão do reality show.

As irmãs conversaram sobre os outros participantes e comentaram a possibilidade de votarem em Eva e Renata. "Adoro a Eva, mas a Renata me cansa... Se fosse para votar, eu votaria nela, na Renata, não na Eva. Mas, aí, entra a Eva junto", disse a veterinária.

Gracyanne concordou com a irmã e afirmou que votaria nas sisters. "Eu posso ir contigo nelas. Gosto delas, mas acho que elas são as que eu menos conversei da casa. Mas acho que por causa da Renata. Como a Renata é 'muito', eu não consigo nem abrir a boca", refletiu.

Vale lembrar que Eva e Renata não podem ser votadas no primeiro paredão do BBB 25, pois as duas venceram a primeira prova de resistência do reality show e estão imunes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Gracyanne Barbosa relembra motivo do fim do casamento com Belo

Confinada no BBB 25, a musa fitness Gracyanne Barbosa voltou a dar detalhes do fim de seu casamento com o cantor Belo. Durante uma conversa com Daniele Hypolito nesta quinta-feira, 15, ela contou que não faltou amor na relação, mas que houve um distanciamento enquanto parceiros.

"Eu errei muito mais que o Belo. A gente separou nunca por falta de amor, foi por falta de tempo. A gente tinha uma relação como homem me mulher muito ativa, mas a gente não ficou amigo. A gente deixou de partilhar a vida um com o outro. A gente se distanciou aí, como parceiro. A gente estava na mesma casa, se amava, mas não dividia mais a vida. E eu percebi isso, mas assim... sou muito orgulhosa...", confessou. Veja o desabafo completo!

Leia também:BBB 25: Com Gracyanne na casa, mercado do reality conta com proteína em pó pela primeira vez