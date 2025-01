BBB 25: Gracyanne Barbosa relembra motivo do fim do casamento com Belo: 'Me arrependo'

Confinada no BBB 25, a musa fitness Gracyanne Barbosa voltou a dar detalhes do fim de seu casamento com o cantor Belo. Veja o que ela disse

Confinada no BBB 25, a musa fitness Gracyanne Barbosa voltou a dar detalhes do fim de seu casamento com o cantor Belo. Durante uma conversa com Daniele Hypolitonesta quinta-feira, 15, ela contou que não faltou amor na relação, mas que houve um distanciamento enquanto parceiros.

"Eu errei muito mais que o Belo. A gente separou nunca por falta de amor, foi por falta de tempo. A gente tinha uma relação como homem me mulher muito ativa, mas a gente não ficou amigo. A gente deixou de partilhar a vida um com o outro. A gente se distanciou aí, como parceiro", confessou ela enquanto estava na academia.

Em seguida, ela deu mais detalhes sobre o término de seu casamento. "A gente estava na mesma casa, se amava, mas não dividia mais a vida. E eu percebi isso, mas assim... sou muito orgulhosa, em vez de sentar com ele e falar: 'Você tem que me ver'. Acho que errei muito também nesse sentido, me arrependo muito. A gente separou, mas nenhum dois teve coragem. Mas tinha amor. Tem amor, pelo menos do meu lado", detalhou.

Segundo a musa fitness, falou conversa entre o casal para resolver a situação."A gente foi deixando e não teve essa maturidade de se acertar. A gente foi deixando até virar uma loucura. Cada um foi para um canto, ele ficou com uma pessoa, eu fiquei com outra. A gente foi se magoando. Ainda assim a gente não sentou para conversar", declarou.

Ainda no BBB, Gracyanne arrancou gargalhadas dos confinados ao revelar que curte escutar as canções de Belo, seu ex-marido. Vale lembrar que, em abril deste ano, a influenciadora e o cantor Belo anunciaram publicamente a separação após 16 anos de união.

Leia também: BBB 25: Especialista explica como Gracyanne Barbosa pode substituir ovos na xepa

Veja uma publicação recente do perfil de Gracyanne Barbosa: