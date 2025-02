BBB 25: Gabriel e Maike escolhem 3 duplas para a Mira do Líder

Novos líderes do BBB 25 após prova de resistência, Gabriel e Maike decidem quais duplas podem ser emparedadas por eles no próximo domingo

Na noite desta sexta-feira, 31, o apresentador Tadeu Schmidt oficializou a vitória dos líderes Gabriel e Maike. Os dois conquistaram a liderança na prova de resistência que durou mais de 20 horas.

Eles venceram a prova após Camilla e Thamiris desistirem da competição durante a noite desta sexta.

Na edição ao vivo, Gabriel e Maike escolheram as duplas para o grupo Vip e também para a Mira do Líder. O vip deles é composto por: João Gabriel, João Pedro, Eva e Renata. Enquanto isso, a Mira do Líder conta com as duplas: Aline e Vinicius, Diego e Daniele e Mateus e Vitória.

Como será a formação do paredão?

Na sexta-feira, 31, os líderes da semana vão definir as 3 duplas na Mira do Líder. No sábado, 1, os brothers fazem a Prova do Anjo.

No domingo, 2, a formação do paredão será com 1 dupla indicada pelos líderes, 2 duplas indicadas pela casa e 1 dupla pelo contragolpe. A prova bate-volta será disputada por 3 duplas e 2 duplas se salvam. O paredão será formado por duas duplas, mas o público vai votar individualmente nos emparedados. Isso porque apenas uma pessoa será eliminada. O outro integrante da dupla do eliminado irá para o Quarto Secreto. O tempo de duração do quarto secreto não foi revelado.

Maike fala sobre brother

Após o Sincerão, que aconteceu na noite de segunda-feira, 27, os participantes do quarto Fantástico do BBB 25 falaram sobre a dinâmica enquanto malhavam na academia. Maike elogiou Edilberto e opinou que ele soube se expressar. Em seguida, aproveitou para questionar a atitude de um de seus adversários na casa.

"Um monte de gente confirmou o que você falou, que ele tinha rido. E não foi uma ou duas, foram várias pessoas", disse Maike, que não citou nomes. "É porque não estavam só vocês, né?", reagiu Diogo Almeida. A dupla de Gabriel, então, lembrou que Camilla também falou sobre o assunto.

"Aí, vai falar que foi ataque de riso porque está nervoso? Nada! O maluco foi para uma Olimpíadas, você acha que aqui ele vai ficar nervoso? Foi para uma final olímpica, você acha que aqui ele vai ficar nervoso?", disparou Maike. Gabriel concorou e disse que isso é "papo".