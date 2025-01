BBB 25 terá quarto secreto e apenas um eliminado na próxima semana

Saiba como será a dinâmica do jogo no BBB 25 na próxima semana, que terá quarto secreto com uma pessoa

Na noite desta quinta-feira, 30, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou como será a dinâmica do jogo do BBB 25 na próxima semana e surpreendeu ao contar que terá um quarto secreto com uma pessoa. Entenda como vai acontecer:

Na sexta-feira, 31, os líderes da semana vão definir as 3 duplas na Mira do Líder. No sábado, 1, os brothers fazem a Prova do Anjo.

No domingo, 2, a formação do paredão será com 1 dupla indicada pelos líderes, 2 duplas indicadas pela casa e 1 dupla pelo contragolpe. A prova bate-volta será disputada por 3 duplas e 2 duplas se salvam. O paredão será formado por duas duplas, mas o público vai votar individualmente nos emparedados. Isso porque apenas uma pessoa será eliminada. O outro integrante da dupla do eliminado irá para o Quarto Secreto. O tempo de duração do quarto secreto não foi revelado.

BBB 25: Vilma fica em último lugar em ranking

A participante Vilma, do BBB 25, da Globo, surpreende com uma atitude no jogo do programa. Nas edições ao vivo, a mãe de Diogo Almeida fica quieta. Ela quase não fala durante as dinâmicas e deixa que o filho dê as justificativas do jogo da dupla. Com isso, ela ficou em último lugar no ranking do jornal Estadão.

A publicação calculou o tempo de fala dos brothers e descobriu que Vilma falou por apenas 65 minutos em uma semana. Enquanto isso, o filho dela, Diogo Almeida, foi o participante que mais falou na semana, com 800 minutos de fala.

Em comparação com as duplas, as irmãs Camilla e Thamiris falaram, juntas, por 1266 minutos. E a dupla Arleane e Marcelo, que foi eliminada na semana passada, falou por apenas 238 minutos. Antes deles aparece a dupla João Gabriel e João Pedro, que falaram por 280 minutos.

