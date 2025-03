Ana Hickmann fala de recomeço: 'Achei que nunca amaria assim'

Ana Hickmann respondeu algumas perguntas dos seguidores em suas redes sociais e comentou sobre sua nova fase de recomeço no amor

Em suas redes sociais, Ana Hickmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 18 milhões de seguidores. Nesta terça-feira, 4, a apresentadora aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos fãs.

Uma internauta quis saber se um novo amor preenche o vazio após o fim de um casamento longo. Ana terminou o seu casamento de mais de 20 anos com Alexandre Correa e atualmente está noiva de Edu Guedes.

"Recomeçar não é fácil, mas você consegue. Você não depende de ninguém, nunca se esqueça disso. O amor verdadeiro chega quando menos esperamos. E sim, ele ajuda, preenche, conforta e nos faz feliz. Eu achei que nunca amaria assim", disse ela.

Em seguida, a famosa revelou se pretende fazer uma festa de aniversário para o filho Alexandre, que completa 11 anos em breve.

"Lógico. Ele comemora 11 anos no dia 07/03. A única diferença é que será na segunda quinzena e o tema é muito legal. Já começamos os preparativos", contou.

Aniversário

A apresentadora Ana Hickmann completou 44 anos no último sábado, 1, e celebrou a data de forma intimista. Na manhã de segunda-feira, 3, ela usou as redes sociais para mostrar que passou a data na companhia do noivo, Edu Guedes, e do filho, Alezinho, de dez anos. Os três passaram o fim de semana na fazenda deles e celebraram a data com bolos simples e vela improvisada.

"Esse foi o melhor aniversário da minha vida!!!! Completar 44 anos ao lado dos meus amores não tem preço. Passamos o final de semana na fazenda, perto da natureza, dos animais e fazendo tudo que amamos. E com direito a dois bolos!!!! Estavam deliciosos. Obrigada, meu Deus!!!! Meu novo ciclo começou maravilhoso!!!!", escreveu a apresentadora na legenda.

Na data especial, Ana também ganhou uma mensagem especial do noivo, Edu Guedes. "Há 21 anos nos conhecemos, nunca podia imaginar que depois de tanto tempo de muitos trabalhos e amizade estaríamos juntos. Esse ano talvez tenha sido o mais difícil e desafiador da sua vida. Mas com muito esforço e trabalho você a cada dia me mostra como é uma excelente mãe, dona de casa e mulher. Tenho certeza que irá vencer e passar por todos os desafios e dificuldades que te deixaram (...). Que todos os seus sonhos acontecem e este recomeço possa te mostrar um final mais feliz e que sempre buscou, te amo", escreveu ele.

