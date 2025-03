Que lindo! Após homenagem de Ludmilla durante o bloco 'Fervo da Lud', Preta Gil usou as redes sociais para expressar gratidão pelo carinho da amiga

Nesta terça-feira, 4, Preta Gil expressou sua emoção ao ser homenageada por Ludmilla em seu megabloco de Carnaval. Durante o 'Fervo da Lud', que agitou o Centro do Rio de Janeiro, a cantora subiu no trio elétrico vestindo uma blusa estampada com a foto de Preta , demonstrando carinho e admiração pela amiga.

"O bloco da Preta Gil esse ano não vai passar aqui. Mas a Preta, pra mim, é uma pessoa importante, tanto na vida pessoal quanto na minha vida artística. Hoje eu estou com uma camisa homenageando a minha amiga Preta Gil, porque eu amo muito ela e eu quero que, daqui, nós mandemos para ela todas as energias positivas para ela se recuperar da melhor maneira possível", declarou Lud.

Em seu perfil oficial nas redes sociais, a filha de Gilberto Gil agradeceu o carinho da amiga. "Minha baby Ludmilla, lembro muito bem do primeiro ano que você foi musa do Bloco da Preta e eu te disse que um dia você teria um bloco seu! Olha hoje o tanto de gente que te ama!", iniciou na legenda da publicação.

"Fiquei emocionada e honrada com essa homenagem! Me sinto também presente nesse momento tão especial pra você. O Fervo da Lud tava lindo! Te amo muito!", completou Preta Gil, que recentemente recebeu alta hospitalar após passar quase dois meses internada.

Cicatriz

A cantora Preta Gil marcou presença no camarote Expresso 2222, de sua família, no carnaval de Salvador durante a madrugada de domingo, 2. No evento, ela atraiu os olhares para sua cicatriz no abdômen, que é resultado da longa cirurgia que realizou em dezembro para remover seis tumores.

Nos bastidores, ela contou como foi a escolha do look que destacou a cicatriz. "Eu tenho uma grande amiga minha que é estilista e dona de uma marca de biquíni, e ela fez um biquíni maior e uma saída de praia, uma saia pra eu usar na praia. Eu olhei e falei: ‘Não, vou usar no camarote, porque é bonito, né?’. Acho que sensualizei, botei pra jogo, mas é isso aí, tô viva!", disse ela ao site Alô Alô Bahia.

Além disso, a estrela contou que estava curtindo o carnaval com autorização de seus médicos. "Todos os meus médicos me autorizaram a vir para cá. Foram diversos exames para estar aqui. E estou aqui com toda a segurança do mundo, com as minhas limitações. Ainda uso sonda e dreno, mas estou viva. Isso é que importa", afirmou. Veja as fotos.

