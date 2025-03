Bruna Marquezine surge prestes a dar selinho em cantor mexicano

Bruna Marquezine reacende os rumores envolvendo um cantor e ator mexicano ao aparecer prestes a dar um selinho dele em foto no Oscar 2025

A atriz Bruna Marquezine surpreendeu a todos ao surgir no tapete vermelho do Oscar no último domingo, 2, ao ser convidada para prestigiar o evento do cinema internacional. Agora, poucos dias depois da premiação, uma nova foto daquela noite veio à tona e trouxe Bruna muito próxima do ator e cantor mexicano Omar Apollo.

Na foto, Bruna e Omar apareceram fazendo biquinhos como se fossem dar um selinho. A imagem viralizou na internet nesta terça-feira, 4, e fez com que os fãs relembrassem outro momento dos dois juntinhos.

Em maio de 2024, Omar e Bruna surgiram abraçados em uma foto. Ele escreveu na legenda: “Temos muita história, então não se livre de mim. Talvez eu tenha que voltar para o Brasil”. Na época, os fãs torceram para que eles formassem um casal, mas tudo ficou na imaginação dos internautas.

Vale lembrar que Marquezine está solteira. Ela terminou o namoro com o ator João Guilherme há poucas semanas.

A separação de Bruna Marquezine e João Guilherme

O fim do namoro de Bruna Marquezine e João Guilherme foi confirmado na noite de quarta-feira, 19, por meio de uma nota oficial da equipe deles ao Hugo Gloss.

“Os dois decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos”, informaram.

Vale lembrar que eles assumiram o namoro publicamente em agosto de 2024 e eram vistos juntos em vários momentos com amigos e em eventos.

