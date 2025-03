Claudia Raia mostra momentos fofos com o marido e o filho: 'Passeando'

Em suas redes sociais, Claudia Raia mostrou momentos especiais ao lado do marido Jarbas Homem de Mello e do filho Luca, de dois anos

Em suas redes sociais, Claudia Raia sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores.

Atualmente, a atriz está aproveitando para visitar diversos lugares de Portugal ao lado do marido Jarbas Homem de Mello e do filho Luca, de dois anos.

A artista fez questão de mostrar diversas fotos em que a família aparece visitando os principais pontos turísticos do local.

"Passeando com a mamãe e com o papai", escreveu ela na legenda da publicação. Além de Luca, Claudia também é mãe de Enzo, de 27 anos, e Sophia, de 22, frutos do seu relacionamento com Edson Celulari.

O último trabalho de Claudia Raia foi como Emmy em Terra e Paixão, novela exibida pela Rede Globo em 2023.

Comemoração

Claudia Raia usou as redes sociais para postar algumas fotos da festa de aniversário de dois anos de Luca, seu filho com Jarbas Homem de Mello.

Para comemorar a data especial, o caçula da atriz ganhou uma festa com o tema Barney e Seus Amigos e chamou a atenção ao surgir usando um look estiloso ao lado dos papais e dos amiguinhos.

"Um pouquinho do aniversário do nosso Bilico, dois aninhos de muita vida, alegria e amor! Muito obrigada aos meus amigos, familiares portugueses e também aos novos amiguinhos portugueses do Luca, que celebraram com a gente esse momento tão especial, foi lindo!", disse Claudia ao mostrar detalhes da festa.

Luca completou dois anos recentemente, e Claudia Raia fez questão de comemorar a data na web. A atriz postou fotos atuais e de quando ele era bebê e se declarou. "Há dois anos nascia meu milagrinho, amor das nossas vidas, que enche nossos corações de amor, alegria, esperança e momentos lindos! Te amamos muito filho, que Deus e os anjinhos te guardem hoje e sempre, com muita saúde e amor! Viva nosso Bilico", escreveu a famosa, que também é mãe de Enzo Celulari, de 27 anos, e Sophia Raia, de 22, frutos de seu casamento com o ator Edson Celulari.

