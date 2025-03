BBB 25: Quem vai sair no paredão? Enquentes apontam a sétima eliminada

Renata, Vilma e Camilla estão no paredão do BBB 25 e uma delas deve ser eliminada com índice de rejeição na noite desta terça-feira, 4. Saiba quem é

O resultado do sétimo paredão do BBB 25, da Globo, será revelado ao vivo na TV Globo durante a noite desta terça-feira, 4. A berlinda é disputada pelas sisters Renata, Vilma e Camilla, e as enquetes apontam que uma delas vai sair com índice de rejeição do público.

A maioria das enquetes nos sites e redes sociais aponta que Camilla deve sair com mais 80% dos votos. Vale lembrar que ela é irmã de Thamiris e teve atritos com Vitória Strada nas últimas semanas, o que fez com que o público passasse a desejar sua eliminação.

De acordo com a enquete do site UOL, Camilla vai ser eliminada com 84,97% dos votos. Enquanto isso, Renata teve apenas 8% dos votos e Vilma surgiu em terceiro lugar com 6%. A mesma ideia acontece na enquete do site Votalhada, que aponta que Camilla deve sair com mais de 87% dos votos.

A votação que aconteceu no site O Globo apontou que 94% das pessoas querem que Camilla seja a sétima eliminada do jogo, sendo que Renata tem 4% dos votos e Vilma recebeu apenas 2%. A enquete do site Notícias da TV também demonstrou que Camilla é a eliminada da rodada com mais de 91% dos votos.

Vale lembrar que Camilla foi parar no paredão por causa do voto da casa. Ela e Vilma foram as mais votadas pelos participantes na votação aberta na sala de estar.

Sincerão

O Sincerão desta segunda-feira, 3, contou com a estreia do RoBBB Seu Fifi. Com todos os participantes do BBB 25 sentados na sala, o visitante contou o que foi dito sobre seis confinados em algum momento desta temporada. Seis brothers foram escolhidos para ficar sabendo de fofocas: Vitória Strada, Diego Hypolito, Renata, Eva, Aline e Guilherme.

Vitória Strada escutou as conversas de Thamiris e Camilla e ficou surpresa ao ouvir o que as irmãs cariocas falaram sobre ela. "Quando eu estou conversando com outras pessoas sobre o que aconteceu, como conversei com várias pessoas aqui, nenhum momento eu chamei as meninas de coisas que eu não chamaria na frente delas", disse Vitória.

Depois, Vitória ainda disse que Delma ouviu a trancista dizer que não se importava se a atriz saísse no Paredão da semana passada. Hypolito contou que Guilherme também ouviu a conversa. "Estou me sentindo uma idiota", confessou Vitória.

