Christiane Torloni faz desabafo após sofrer assalto: 'Medo'

Em suas redes sociais, Christiane Torloni sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores. Nesta terça-feira, 4, a atriz publicou um vídeo em tom de desabafo e contou que sofreu um assalto durante um passeio de bicicleta.

"Oi gente. Terça-feira de Carnaval. Resolvi ficar no Rio de Janeiro para poder curtir essa cidade incrível, maravilhosa, cidade para a qual tantas pessoas vêm em busca de curtir um pouco o Carnaval. Mas é uma cidade que está implacavelmente refém da bandidagem. É triste. Você sai para dar uma volta de bicicleta em uma das regiões mais caras do Rio de Janeiro. A gente pagando imposto. Você vai na rua dar sua volta de bicicleta e quase morre, e te arrancam um mísero fiozinho do pescoço. Não é nada, só tinha valor emocional", começou ela.

Em seguida, a famosa afirmou que ficou com medo de sair de casa. "Aí você volta para a casa assustada e passa o resto do Carnaval trancada em casa, apesar de estar em um lugar lindo, mas com medo. A gente que lutou por tanta coisa, pela democracia, pela justiça social, está aí vendo o Carnaval passar pela janela, mas com medo de sair na rua. Obrigada prefeitura do Rio de Janeiro por essa segurança tão presente", concluiu ela de maneira irônica.

O último trabalho de Christiane Torloni foi como a Carmem em O Tempo Não Para, novela exibida pela Rede Globo em 2018.

Aniversário

A atriz Christiane Torloni dividiu com o público alguns registros da comemoração de seu aniversário. A artista completou 68 anos de vida recentemente, e aproveitou para comemorar a data especial ao lado de amigos e familiares em um restaurante no Rio de Janeiro.

Por meio das redes sociais, Christiane abriu um álbum de fotos da ocasião comemorativa, que contou com um bolinho de chocolate após a refeição principal. Em meio a sequência de cliques, a aniversariante mostrou todos os convidados reunidos em uma mesa.

Esbanjando alegria, a artista demonstrou gratidão ao celebrar o início de mais um ciclo de vida enquanto cantava 'parabéns'. "Uma deliciosa comemoração com meus queridos irmãos e amigos. Viva a a amizade que se constrói ao longo da vida! Bora, virar mais uma página e escrever um novo futuro", escreveu ela na legenda da postagem.

