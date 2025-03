Gabi Melim revela que ainda tem sequela de doença: ‘Coisa muito pequena’

A cantora Gabi Melim sofreu com uma paralisia há pouco tempo e revelou que ainda possui uma sequela em seu rosto

A cantora Gabi Melim surpreendeu ao contar que ficou com uma sequela após lidar com a paralisia de Bell, que afetou o seu rosto e ela fez tratamento contra a doença. A musa contou que está quase 100% recuperada, mas ainda possui uma leve sequela no músculo do rosto.

"Eu ainda tô com um leve desvio quando eu sorrio. É coisa muito pequena, muito sutil", disse ela durante o carnaval no Rio de Janeiro.

Apesar disso, ela não desistiu do tratamento e continua se cuidando para ficar bem logo. "Mas é isso, tem que continuar fazendo a fisioterapia, estimulando e área. Estou cada vez melhor. Quando a gente tá com saúde a estética caba se tornando uma coisa muito supérflua", declarou.

O que é a paralisia de Bell?

De acordo com o site do Hospital Albert Einstein, a paralisia de Bell acontece quando o nervo facial é alvo de uma inflamação, que faz com que ele pare de funcionar parcialmente ou completamente. O nervo fica inchaço e é comprimido contra os ossos da face, o que causa sua incapacidade de receber os impulsos elétricos.

Os principais sintomas envolvendo paralisia da pálpebra, dificuldade para piscar, desvio da boca, diminuição do paladar, salivação excessiva, dor atrás do ouvido. O diagnóstico é feito de forma clínica e não precisa de exames complementares. Hoje em dia, os estudos mostram que a paralisia de Bell acontece por causa de infecções virais que causam a inflamação do nervo facial, que pode ser uma infecção por vírus como herpes simples.

A recuperação demora de 3 semanas a 9 meses, mas a maioria das pessoas se recupera completamente. O início rápido do tratamento ajuda na qualidade da recuperação, mas vale destacar que o tratamento não reverte a paralisa, apenas ajuda na recuperação mais rápida.

