Walter Salles improvisou discurso no Oscar após perder papel com suas falas

Diretor de 'Ainda Estou Aqui', Walter Salles confessou que precisou improvisar após perder papel com seu discurso do Oscar: "Sem ter o que ler"

No último domingo, 2, Ainda Estou Aqui fez história ao conquistar o primeiro Oscar do Brasil. Em recente coletiva de imprensa, o diretor Walter Salles revelou que perdeu o papel onde havia escrito seu discurso para o Oscar e precisou improvisar ao vencer na categoria Melhor Filme Internacional .

“Não sei se vocês repararam, mas eu fiquei ali com meus óculos sem ter o que ler”, brincou Salles, que também contou que escolheu repetir a roupa usada no Globo de Ouro como um amuleto da sorte.

Durante a coletiva, o cineasta aproveitou para recitar o discurso que havia preparado, no qual celebra a democracia. Ainda Estou Aqui concorria em 3 categorias no Oscar 2025 e levou apenas uma estatueta. A atriz Fernanda Torres perdeu o prêmio para Mikey Madison e a categoria de Melhor Filme ficou com Anora.

Leia o discurso na íntegra:

O discurso de Walter Salles no Oscar

No domingo, 2, o cinema brasileiro viveu um momento histórico com a vitória do filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. A produção conquistou o mundo ao contar a história de Eunice Paiva, uma mulher que foi obrigada a se reinventar após seu marido, Rubens Paiva, ser levado por militares durante a ditadura e desaparecer.

"Obrigada, em nome do cinema brasileiro, estou tão honrado em receber isso em um grupo tão extraordinário de. Isso é para uma mulher, que durante um luto em uma ditadura militar, deicdiu não ceder. O nome dela é Eunice Paiva. Isso também vai para duas mulheres extraordinárias que deram vida à ela: Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Vocês são demais. Isso é extraordinário. Muito obrigado", disse Walter Salles em seu discurso. Assista ao vídeo!

