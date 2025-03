BBB 25: Camilla dispara sobre Vitória Strada: 'Não gosta mesmo'

Após a dinâmica do Sincerão, a relação entre Vitória Strada e as irmãs Camilla e Thamiris sofreu um abalo no BBB 25, da Globo

Após a dinâmica do Sincerão, a relação entre Vitória Strada e as irmãs Camilla e Thamiris sofreu um abalo no BBB 25, da Globo. E na manhã desta terça-feira, 4, a trancista alfinetou a atriz durante a arrumação dos quartos.

Enquanto as moradoras do Quarto Nordeste realizavam a troca da roupa de cama, Camilla quis saber cadê Vitória Strada, e Gracyanne Barbosa contou que ela estava no Apê do Líder. "Ela não dormiu nessa cama", reagiu Thamiris. E a musa fitness respondeu: "Mas vai voltar".

Momentos depois, Thamiris voltou a tocar no assunto. "Agora que eu entendi, da cama da Vitória que vocês estão falando. Ela desceu e subiu", disse ela. E Camilla retrucou: "Ela não gosta mesmo de arrumar. Toda vez que a gente vai fazer isso aqui, ela quer dormir. Não vou falar senão eu que sou a implicante".

Sincerão

O Sincerão desta segunda-feira, 3, contou com a estreia do RoBBB Seu Fifi. Com todos os participantes do BBB 25 sentados na sala, o visitante contou o que foi dito sobre seis confinados em algum momento desta temporada. Seis brothers foram escolhidos para ficar sabendo de fofocas: Vitória Strada, Diego Hypolito, Renata, Eva, Aline e Guilherme.

Vitória Strada escutou as conversas de Thamiris e Camilla e ficou surpresa ao ouvir o que as irmãs cariocas falaram sobre ela. "Quando eu estou conversando com outras pessoas sobre o que aconteceu, como conversei com várias pessoas aqui, nenhum momento eu chamei as meninas de coisas que eu não chamaria na frente delas", disse Vitória.

Depois, Vitória ainda disse que Delma ouviu a trancista dizer que não se importava se a atriz saísse no Paredão da semana passada. Hypolito contou que Guilherme também ouviu a conversa. "Estou me sentindo uma idiota", confessou Vitória.

