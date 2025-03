Ao relembrar eventos que participou em São Paulo, Gracyanne Barbosa contou sobre um momento de tensão que viveu ao lado Belo; entenda

Enquanto se arrumava no Quarto Nordeste, na manhã desta terça-feira, 4, Gracyanne Barbosa relembrou algumas experiências profissionais e mencionou que já participou de diversos eventos no Brás, tradicional bairro comercial de São Paulo. Durante o bate-papo, a musa fitness ainda compartilhou um momento de tensão que viveu com o ex-marido , Belo.

Gra perguntou se Daniele Hypolito já havia visitado o local, o que levou Thamiris a questionar se se tratava de um centro comercial. "É uma rua, um bairro que tem muita loja legal. Eu fiz um evento com o Belo uma vez que teve que chamar os Bombeiros para sair", contou a influenciadora.

Curiosa, Thamiris quis saber o motivo da confusão. "Por causa dele", respondeu Gracyanne, detalhando a situação. "Ele foi, não conseguia sair da loja, da rua. A gente imaginava que ia encher, mas não tanto. E o Belo tem pânico, fobia de tumulto. Melhorou muito, mas na época ele estava ainda...", completou.

Gracyanne comenta sobre Vilma

Na segunda-feira, 03, os brothers Diego Hypólito, Daniele Hypólito e Gracyanne Barbosa se reuniram no quarto nordeste e conversaram sobre o último paredão e os desentendimentos. O atleta comentou sobre o conflito que teve com Vilma após votar nela. Sua irmã contou que houve um episódio mais cedo, e Gracyanne reforçou a importância de separar o jogo da vida pessoal, algo que, segundo ela, Vilma não faz.

"Ela fala que tá sendo perseguida, mas ela não tá sendo perseguida", diz a musa. Em seguida, Daniele comenta: "Eu estava falando com a Gra ontem, a gente entende que ser humano é ser humano e jogo é jogo, mas tem gente que não vai separar", e seu irmão concorda.

"Eu fiquei chateada hoje de manhã porque eu abraço todo mundo de bom dia, mas a gente tem que entender que somos diferentes", continuou. Logo depois, Diego pergunta se Vilma não a abraçou.

"Ela não me deu abraço hoje, ela só passou 'bom dia, bom dia'" relata Daniele, enquanto faz gestos com as mãos. Diego observa que a estudante está no Paredão.

"Sim, Diego, mas o que estou dizendo é que eu também recebi votos", defendeu a sister.

"Ainda assim, é o jogo, Di. O ser humano é diferente, a Dani é carinhosa todos os dias, aí só porque hoje eu estou no Paredão, eu não vou abraçar? Tem que separar. Eu entendo que a dona Vilma está no Paredão, que é muito difícil, mas ela não separa. Ela fala que está sendo perseguida, mas ela não está sendo perseguida. Todo mundo recebe voto, gente. Vai fazer o quê? É um jogo", explicou Gracyanne.

