BBB 25: Fizeram as pazes? Camilla e Vitória têm conversa decisiva

Em dia de eliminação no BBB 25, Camilla e Vitória conversam com sinceridade no quarto após atritos e gritaria nos últimos dias. Saiba o que elas falaram

Depois de gritaria e atritos nos últimos dias, as sisters Camilla e Vitória Strada conversaram tranquilamente no BBB 25, da Globo. Ainda distantes na amizade, elas sentaram no Quarto Nordeste para se resolverem no dia de eliminação no reality show, já que Vitória corre o risco de deixar o programa. Inclusive, elas se abraçaram. Saiba o que elas falaram:

Na conversa, Vitória pediu desculpas: "Eu, de verdade, me arrependo de ter usado essa palavra. Te peço desculpas do fundo do meu coração". Por sua vez, Camilla explicou seu motivo para ter se afastado da sister. "Vitória, sabe por que eu não queria conversar com você? Porque eu não queria te atrapalhar. Sabe por que não quis falar com você aquele dia? Porque não queria que você ficasse sozinha. Sabe por que não te chamei no Sincerão? Para não criar um climão no quarto. Ontem, todas as vezes que me chamaram lá, me doeu", declarou.

E ela completou: "A palavra que você usou pra gente, pra mim que sou preta, mano... Sei que o cancelamento é diferente lá fora até pra nós duas. Se você for cancelada, vai ser diferente pra mim.”. Porém, Vitória negou: “E não estou preocupada em ser cancelada. Eu fiquei mal foi primeiramente por você e, segundo, por todas as pessoas que podem ter se sentido mal pelo que eu falei.”

Então, a atriz ainda alfinetou o Sincerão. "O que aconteceu ontem não deveria ter acontecido no quesito de... até de programa de reality show, porque se fosse uma briga, uma discussão entre duas pessoas brancas, você dá tortada na cara... Mas tocar em pontos que eu nunca vou entender, nunca vou ter acesso, por mais que tenha acesso, é muito grave. Para mim, não quero criticar o programa, mas saber que toda essa situação aconteceu, colocar essa dinâmica pra acontecer, sabendo que viram a gente discutindo e ia ter gente que ia lá falar, é muito grave isso", declarou.

Camilla voltou a afirmar que ficou chateada com as palavras de Vitória. “É por isso que eu fiquei chateada, fiquei triste", comentou. E a atriz disse: “Não tem como voltar atrás com as palavras que a gente usa.”. Por sua vez, Camilla comentou sobre sua irmã: “Você pensa muito para falar, e comigo e com a Thamiris... As pessoas estavam dizendo que a Thamiris estava te coagindo no canto e botando o dedo na cara. A Thamiris é mais cuidadosa para falar do que eu. Tá entendendo o cenário?”. “Em nenhum momento eu me senti coagida", afirmou a atriz.

Camilla disse que não foi falsa com Vitória e que pensou no jogo. “Eu tava ficando desesperada e falei: ‘Não sei mais o que fazer, tá tudo virando contra mim’. Por mais que tudo seja mostrado, há uma convivência. Eu não queria te deixar mal pra caramba. Eu tava falando sobre jogo", comentou. Por sua vez, Vitória falou que não queria falar de jogo. “E todas as vezes que te procurei, eu não queria falar sobre jogo. É porque eu sabia que tinha usado uma palavra que não devia. É um erro que não tem mais espaço... O mínimo do mínimo que eu tenho que fazer é reconhecer isso, e no mínimo do mínimo eu errei. Mas entendo que tudo tem o seu tempo.”

Por fim, as duas deram um abraço e Camilla também se desculpou. “Tudo bem. Me dá um abraço aqui. Eu só queria um tempo e queria digerir e não tem açúcar. Foi por isso que não queria machucar, não era porque eu te odeio, mas como isso poderia refletir pra mim. Foi só por isso que não falei com você. Desculpa por ter te chamado de dramática. São palavras mais fracas, mas você tem sua dor. E outra coisa, Thamiris gosta muito de você, você não precisa perder tempo com ninguém aqui da casa", comentou.

