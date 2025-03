Padre Fábio de Melo diverte os fãs ao falar sobre novo visual da esposa de Luan Santana

Padre Fábio de Melo cita o cantor sertanejo Luan Santana ao opinar sobre a mudança feita no cabelo da esposa do artista, a influencer Jade Magalhães

Padre Fábio de Melo divertiu os fãs nesta quinta-feira, 20, ao opinar sobre o novo visual da esposa do cantor Luan Santana, a influencer Jade Magalhães. Isso porque a designer de moda deu adeus aos fios pretos na última quarta-feira, 19, e surgiu com os cabelos em tom de chocolate. O religioso, então, decidiu escrever uma mensagem na seção de comentários da publicação em que ela mostra o resultado.

"É nessa hora que o Luan olha para o passado e pensa: ainda bem que eu retomei o meu juízo”, escreveu no Instagram. A observação feita por ele recebeu, inclusive, mais de 10 mil curtidas.

Jade e Luan se casaram em 28 de novembro de 2024. Na ocasião, a influencer ainda estava grávida. A primeira filha do casal, Serena, completará três meses de vida no dia 28 de março. O rosto da pequena ainda não foi revelado ao público.

Padre Fábio de Melo grava DVD em Recife

No início de março Padre Fábio de Melo marcou o seu retorno ao palcos. Isso porque religioso havia anunciado uma pausa na carreira diante de uma nova luta contra a depressão.

Na ocasião, ele gravou seu DVD no Marco Zero, em Recife, com o tema 'renascimento', o show da gravação do DVD destaca a superação da depressão vivida pelo sacerdote. Confira!

