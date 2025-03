Eliezer comenta sobre birras da filha: 'Não é fácil'

Em suas redes sociais, Eliezer respondeu algumas perguntas dos seguidores e revelou como lida com as birras da filha Lua, de quase dois anos

Em suas redes sociais, Eliezer sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 20, o ex-BBB aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos internautas e foi questionado sobre como lida com as birras da filha Lua, que completa dois anos em abril. A pequena é fruto do seu relacionamento com Viih Tube.

O famoso afirmou que realmente não é fácil, mas que sempre prefere acolher os sentimentos da menina. "Acolhendo, mostrando que se importa com o que ela está sentindo e paciência mesmo porque é bem difícil", disse ele.

Além de Lua, Eliezer e Viih Tube também são pais de Ravi, de quatro meses.

Pergunta inusitada

O ex-BBB e influenciador digital Eliezer usou as redes sociais na quarta-feira, 19 para compartilhar um momento inusitado que viveu com sua filha, Lua Di Felice, de um ano, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Viih Tube. Na publicação, ele contou que foi surpreendido com uma pergunta da pequena.

Ele contou que a primogênita costuma tomar banho apenas com a mãe. "Aqui só a Viih toma banho sem roupa com a Lua, quando eu dou banho fico de shorts e a gente explica que é porque a mamãe é menina igual a Lua e o papai é menino'', escreveu o ex-BBB.

Em seguida, detalhou: "A gente acabou de treinar e a Viih falou assim: 'Filha, a mamãe vai ter que ir lá em cima tomar banho, que a mamãe está fedida'", disse o influenciador. Então, ele respondeu que iria tomar banho junto com a esposa, ao que Lua reagiu: "Mas o papai é menino", contou Eliezer, que confessou ter ficado sem resposta.

''Ela me deixou sem reação e sem palavras. Cheguei a conclusão de que não estou pronto para a fase das perguntas'', confessou Eliezer. Vale lembrar que os artistas também são pais de Ravi, de quatro meses.

