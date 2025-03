Poliana Rocha chama atenção com suposta indireta: 'Deve se fazer de boba'

Alfinetou! A influenciadora digital Poliana Rocha agitou as redes sociais ao compartilhar uma mensagem com uma suposta indireta

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 19, ao compartilhar uma suposta indireta.

A mensagem da influenciadora digital aconteceu em meio a diversas notícias envolvendo sua família. Além de sempre surgirem boatos de rivalidades entre noras, recentemente os relacionamentos entre João Guilherme e BrunaMarquezine, e Hariany Almeida e Matheus Vargas chegaram ao fim. Também houve rumores de que ela estava brigada com a nora, Virginia Fonseca.

A famosa, que já revelou que perdoou a traição do marido, deixou um recado. "Diquinha da noite: às vezes, precisamos fingir que não vimos, que não ouvimos e que não entendemos para manter o nosso foco e a nossa paz. Um sinal claro de sabedoria é uma pessoa que sabe exatamente quando ela deve se fazer de boba", postou Poliana.

Poliana Rocha esclarece boatos de briga com Virginia Fonseca

Em suas redes sociais, Poliana Rocha sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. Recentemente, alguns internautas notaram que ela e a nora Virginia Fonseca não tem aparecido juntas na web, o que gerou especulações de brigas entre as duas.

Poliana fez questão de esclarecer a situação. "Eu detesto justificar as coisas que saem na internet, mas o que está saindo não tem nada a ver. Na verdade, eu tenho uma relação muito sólida, muito concreta, muito firme com a minha nora, com meu filho. E de repente nós estamos mais distantes porque a gente não teve uma oportunidade boa ainda de conversar, nós viajamos para lugares diferentes. Ela às vezes está em uma outra vibe, eu estou priorizando às vezes outras coisas. Mas está tudo ótimo, não teve briga", disse ela em um trecho. Saiba mais!

