O que tem no cardápio da Xepa do BBB 25? Confira os detalhes da dieta restrita

O BBB 25 começou na última segunda-feira, 13, e os participantes Thamiris e Camilla, Diogo Almeida e Vilma, Arleane e Marcelo já estão tendo que lidar com o cardápio limitado da Xepa. O restante dos confinados está no grupo Vip, com direito a uma lista maior de alimentos. Com isso, surge uma curiosidade: qual é o cardápio da Xepa no BBB?

De acordo com informações do jornal O Globo, o cardápio é composto por carnes de segunda, que costumam ser mais duras e com maior concentração de gorduras e nervos.Fígado, rabada, dobradinha,

moela e língua de boi estão na lista.

Algumas frutas também disponibilizadas: banana, limão, laranja. Além de itens básicos como arroz, feijão, biscoito, pão, leite em pó, verduras e ovos. Doces como goiabada e rapadura também aparecem no cardápio.

BBB 25: Quem é o novo Big Boss? Conheça dona da voz que viralizou na internet

O reality show da TV Globo surpreendeu o público e viralizou na internet nos últimos dias após o 'Big Boss' chamar atenção de duas sisters que estavam sem o microfone. Isso porque, diferente das edições anteriores, que tratava-se de uma voz masculina, a voz de bronca nas confinadas despertou curiosidade por ser de uma mulher. Até então, quem costumava chamar atenção dos brothers era o diretor Boninho, que deixou a emissora em 2024.

Diretora-geral do programa, Angélica Campos é uma das responsáveis por 'puxar a orelha' dos participantes que eventualmente acabam quebrando alguma regra. Em entrevista ao site 'Extra', Angélica falou um pouco sobre sua função e revelou que mesmo fora dos Estúdios Globo, ela fica de olho nos brothers. "Sou educada e assertiva ao dar bronca. O ‘Big Brother’ vai para casa com a gente. Já tinha esse costume e cuidado antes mesmo do novo cargo", declarou ela. Leia mais!

