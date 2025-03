MC Daniel surge ao lado do filho, Rás, de um mês, e avalia: “Cara da mãe”

O funkeiro MC Daniel publica nova foto ao lado do filho, Rás, fruto do relacionamento com a influencer Lorena Maria, e diverte os fãs sobre a aparência do bebê

O funkeiro MC Daniel publicou nesta sexta-feira, 21, uma nova foto ao lado do filho, Rás, que celebrou um mês de vida na última terça-feira, 18. Bem-humorado, o Falcão do Funk apontou as semelhanças do bebê com ele e a noiva, a influencer Lorena Maria: "simpatia do pai e cara da mãe”, escreveu na legenda da publicação feita em seu perfil no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC DANIEL 🦅 FALCÃO DO FUNK (@mcdaniell)

Rás nasceu em 18 de fevereiro no Rio de Janeiro e o casal celebrou o primeiro “mesversário” do primogênito com o tema Harry Potter, ou melhor, "Rásrry Potter", uma brincadeira com o nome do personagem e de Rás. A decoração foi bastante elogiada pelos fãs dos papais de primeira viagem.

Médico alerta para cuidados no diagnóstico de MC Daniel

MC Daniel revelou na última quinta-feira, 20, que sofreu uma fratura enquanto jogava uma partida de futebol e quebrou o sétimo arco costal, um dos ossos que compõe a costela.

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Gustavo Tadeu Sanchez, diretor da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico, falou sobre o ferimento do artista.

Segundo o especialista, o tempo de recuperação varia de quatro a seis semanas. "Diferente de outras fraturas, a costela não tem como ser mobilizada de forma efetiva, mas o cuidado basicamente é o repouso. Porque é uma região muito dolorida, pois ao respirar, tossir, rir ou puxar mais ar, é normal a caixa torácica expandir, o que gera uma movimentação na fratura e provoca dor", detalhou. Confira!

Leia também: Lorena Maria mostra truque para sair de casa sozinha