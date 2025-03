Ex-marido de Debby Lagranha alfineta após ela assumir novo namoro

Ex-marido de Debby Lagranha faz comentário inesperado após a atriz assumir o namoro com criador de conteúdo. Veja o que ele falou

Nesta semana, a atriz e veterinária Debby Lagranha assumiu um novo amor. Separada depois de 15 anos de casamento, ela vive uma paixão com o criador de conteúdo Gustavo Faria. Porém, o ex-marido dela, o veterinário Leandro Amieiro, deu o que falar ao alfinetar o novo relacionamento da ex.

Nas redes sociais, um internauta demonstrou que torce para Debby reatar com Leandro. “Vocês ainda devem voltar! Ela é linda e seus filhos são lindos. Ore a Deus, busque terapia de casal e tente reconquistar sua ex-mulher. Mas se ela quiser, respeitando ela”, disse o fã.

Então, Leandro Amieiro respondeu: “Relaxa que ela volta. Eu me garanto e estou tranquilo! Já já ela está de volta. Foi só uma aventura e para ambos evoluírem”.

Por enquanto, Debby não se pronunciou sobre o comentário do ex-marido.

A separação de Debby Lagranha

Debby Lagranha foi casada por cerca de 15 anos com Leandro Amieiro, com quem teve dois filhos. O fim do casamento se tornou público em janeiro de 2025, quando ela fez um post dizendo que a separação foi amigável e sem mágoas.

"Após 15 anos de uma história linda e cheia de aprendizado, decidimos seguir caminhos diferentes. Essa decisão foi tomada com muito respeito e carinho, pois sempre tivemos um grande apreço um pelo outro e pelos momentos que compartilhamos. A vida é feita de ciclos, recomeços fazem parte da beleza da vida. Queremos tranquilizar vocês, que sempre nos acompanharam, que esta nova fase é fruto de uma escolha madura e cheia de gratidão por tudo que vivemos. Obrigado por todo o apoio e carinho que sempre nos deram ao longo dessa jornada", escreveu.

Vale lembrar que os dois se conheceram em 2009 e logo engataram um namoro. Os dois são pais de Maria Eduarda, de 11 anos, e Arthur, de três.