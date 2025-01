BBB 25: Emparedada, Raissa dá opinião sincera sobre os brothers

Fazendo parte da 1ª dupla indicada ao Paredão, Raissa fez um desabafo sincero sobre o comportamento dos brothers: "Começando a mostrar as garrinhas"

Na manhã desta sexta-feira, 17, a circense Raissa teve uma conversa sincera com o pai, Edilberto. Compondo o primeiro Paredão da edição, a sister desabafou sobre como se sente com relação ao posicionamento de outros participantes do BBB 25.

"Já teve gente começando a mostrar as garrinhas, aqui. Apontar o dedo na cara da outra pessoa é muito fácil, falar de si mesmo ninguém fala", disparou Raissa, que foi indicada junto com o pai pela dupla Aline e Vinícius, que venceu a Prova do Líder.

Ainda durante o bate-papo, a sister mencionou a conversa que ocorreu na noite anterior com a dupla vencedora da Liderança. Sem citar nomes, ela destacou que outros participantes também estavam presentes na área externa da casa durante o momento.

"Veio um monte de gente aqui que não tinha nada a ver com o assunto, e veio só apontar dedo. O que a pessoa tem a ver? Não tem nada a ver com isso", desabafou.

Sobre a dinâmica da semana, o paredão triplo será formado no domingo, 19. Uma dupla já está no paredão por causa da indicação dos líderes na quinta-feira; o anjo imuniza uma dupla; os líderes emparedam uma dupla; a casa vota e uma dupla vai para o paredão; a dupla emparedada pela casa faz o contragolpe; por fim, os emparedados fazem a prova Bate e Volta.

Confira uma publicação recente da dupla:

Paredão

A noite de quinta-feira, 16, foi agitada na casa do BBB 25, da Globo. Isso porque teve prova do líder e indicação ao paredão. Tudo começou com a prova do líder. Vinicius e Aline venceram a disputa feita em três etapas e que exigiu sorte e agilidade dos participantes.

Logo depois, os líderes tiveram que indicar uma dupla para o paredão. Rapidamente, os dois indicaram Edilberto e Raissa para a berlinda. “A gente conversou e entende que a primeira impressão é complicada. É Edi e Raissa até porque somos o alvo deles”, disse Vinicius.