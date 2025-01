BBB 25: Eca! Giovanna encontra fezes na academia do reality

Vídeo de Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne Barbosa, encontrando algo nojento em um canto da academia do BBB 25 repercute na web

A sister Giovanna Jacobina, que é irmã de Gracyanne Barbosa, deu o que falar na internet nesta quarta-feira, 15, ao encontrar algo nojento na academia do BBB 25, da Globo. Confinada no reality show, ela foi mexer nos aparelhos da academia e encontrou fezes de um animal.

Giovanna disse que acredita que pode ser cocô de rato ou algum outro animal que passou por ali. “Acho que aqui é um cocôzinho de rato”, disse ela.

No momento do achado, a estrela estava na academia com Maike, Gabriel e Gracyanne. Então, os rapazes pediram para ela não mexer nas fezes para não pegar alguma doença, como leptospirose, que é transmitida pelos ratos.

Vale lembrar que o Big Brother Brasil já teve a visita de um rato em outra temporada. Em 2020, os fãs do reality show flagraram um rato caminhando nos armários da cozinha do Vip. Na época, o vídeo do animal viralizou e ele até ganhou um nome: Rato Genilson.

Giovanna: “Ih, gente! Acho que aqui é um cocôzinho de rato.”

Maike: “Não pega não.”

Gabriel: “Isso, não fica mexendo não. Hmm, leptospirose!” #BBB25pic.twitter.com/YfgV8CspGL — Central Reality #BBB25 (@centralreality) January 15, 2025

Belo fala de Giovanna e Gracyanne

Nesta terça-feira, 14, o cantor Belo, de 50 anos, decidiu se pronunciar, pela primeira vez, sobre a participação de sua ex-mulher Gracyanne Barbosa, de 41, no BBB 25. A musa fitness e a irmã, Giovanna Jacobina, são dupla na nova dinâmica do reality show, que estreou nesta segunda-feira, 13. O pagodeiro revelou que está na torcida pela influenciadora, com quem foi casado por 16 anos, e também, pela ex-cunhada.

"Torcendo muito pela Gracyanne e pela Gio, que considero como uma filha de criação. Vi Gio crescer, acompanhei sua trajetória e sei o tamanho do seu coração", declarou o pagodeiro para o portal Leo Dias.

"Quanto à Gracyanne, meu carinho e admiração por ela continuam intactos. Torço de coração por sua felicidade e sucesso no Big Brother, pois conheço sua força, determinação e a luz que ela carrega. Ela merece brilhar e alcançar todos os seus sonhos. Todo o amor e respeito pelo que vivemos permanecem aqui, e estarei na torcida por ela, sempre", ressaltou.

