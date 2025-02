BBB 25: Diogo Almeida relata decepção com atitude de sister: 'Não esperava'

Em conversa com uma sister, o ator Diogo Almeida desabafou sobre a atitude da colega de confinamento durante o Sincerão do BBB 25

A dinâmica do Sincerão, realizada no BBB 25 ao vivo na noite de segunda-feira, 3, segue sendo assunto entre os brothers da casa mais vigiada do país. O ator Diogo Almeida, um dos mais citados durante a atividade, fez um desabafo a respeito da atitude de Vitória Strada.

Na tarde desta terça-feira, 4, os dois artistas se reuniram na área externa do local para conversar a respeito do ocorrido no Sincerão. Para quem não acompanhou, na ocasião, Vitória escolheu Diogo como pessoa com quem não formaria uma dupla no jogo.

O ator, então, relatou grande surpresa com a decisão da sister. "Não esperava. Esperava que algumas pessoas iam falar, mas não esperava vindo de você. Quando você falou, nossa... foi bem esquisito. Bateu bem estranho, porque a gente está aprendendo a jogar esse jogo", iniciou ele.

"Eu tenho movimentos de procurar ser justo e realmente fiquei preocupado com vocês de ter que ir para o terceiro paredão, estarem no Monstro. Não tinha o que falar de vocês [Vitória e Mateus]. Quando eu ouvi ali, nossa... doeu", completou o brother.

Vitória Strada, por sua vez, se desculpou com o ator: "Te peço desculpas pela forma que eu falei. Mas eu não ia conseguir não colocar outra situação que não estava batendo para mim ali na hora. Passamos alguns momentos a tarde conversando sobre a decisão de vocês [de indicar Aline e Vinicius ao paredão]. [...] Eu acho que tomei um pouco as dores da Aline", declarou a atriz.

No BBB 25, Gracyanne conta como era tratada por Belo

A indicação de Aline ao paredão por Diogo Almeida, com quem a sister mantém um affair no BBB 25, continua sendo o principal assunto entre os brothers do reality show da TV Globo. Na madrugada desta terça-feira, 4, Gracyanne Barbosa voltou a criticar a postura do ator diante da policial militar.

Para quem não acompanhou, Diogo e a mãe, Vilma, escolheram mandar Aline e Vinicius para a berlinda da semana em um contragolpe. Apesar da sister e do amigo terem escapado da zona de risco na prova bate e volta, a indicação do ator não passou despercebida; confira mais detalhes!

