BBB 25: Aline reflete conversa com Diogo Almeida: 'Mentiu'

Após o Sincerão no BBB 25, Aline conversou com outros brothers a respeito do bate-papo que teve mais cedo com Diogo Almeida

A formação do terceiro paredão do BBB 25, da TV Globo, segue sendo o assunto principal entre os brothers. Na noite de segunda-feira, 3, logo após a dinâmica do Sincerão, Aline refletiu novamente sobre a escolha de Diogo Almeida em indicá-la à berlinda da semana.

Durante uma conversa com outros colegas de confinamento, a sister ressaltou a decepção com o ator, com quem estava vivendo um affair. "Ele falou para mim que tentou defender. Ele olhou na minha cara e disse que tentou defender", recordou Aline, mencionando o papo que teve mais cedo com Diogo.

Em seguida, a policial militar relembrou que Gracyanne Barbosa e Giovanna a avisaram que Diogo Almeida não a tentou defender durante a votação do paredão. Para Aline, o ator justificou sua decisão afirmando que evitou votar em Vitória Strada e Mateus.

"E a parte que você disse que tentou me defender? Então você mentiu. [...] Será que ele se arrependeu mesmo da escolha, ou só está chateado porque deu tudo errado? A pessoa que eu achei que estava começando a conhecer, eu desconheci totalmente. Ele já falou sobre confiança, sobre nossa aproximação não ser só jogo. Eu acredito em qual parte?", concluiu a sister.

Diogo escolhe Aline no Sincerão

No Sincerão do BBB 25, da Globo, Diogo Almeida escolheu Aline para ser sua dupla no jogo e fez elogios para ela. Inclusive, ele pediu desculpas para ela por causa do climão entre eles após o contragolpe da formação do paredão.

"A gente vinha se aproximando na casa. Eu vejo verdade nela. Ela me passa muita verdade. No início, eu não sabia interpretar. É uma mulher admirável. Eu peço desculpas por ter te causado dor ontem. Eu peço desculpas do fundo do meu coração. Eu confio muito em você. Hoje, a gente conversou na piscina e tentei passar tudo que a gente estava sentindo”, afirmou ele.

Porém, em sua vez no Sincerão, Aline escolheu Diogo para ser a última pessoa com quem formaria dupla no jogo. Aline disse que achava que ele iria defendê-la quando tivesse a oportunidade, como aconteceu no contragolpe no paredão, mas ficou decepcionada por isso não acontecer; confira mais detalhes!

