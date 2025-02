Ana Maria Braga reage ao ver atitude de Diogo Almeida no BBB 25: 'Que aflição'

A apresentadora Ana Maria Braga deu sua opinião após assistir a uma sequência de momentos do BBB 25 durante o Mais Você desta terça-feira, 4

A apresentadora Ana Maria Braga deu sua opinião após assistir a uma sequência de momentos do BBB 25 durante o Mais Você desta terça-feira, 4. Ao ver a conversa entre Diogo Almeida e Aline, que discutiram relação nesta segunda-feira, 3, a artista demonstrou ter ficado incomodada.

"Que aflição! Ele não deixa a moça falar", exclamou Ana Maria. Em seguida, a apresentadora revelou como reagiria se estivesse no lugar de Aline: "Sairia nadando e deixaria ele falando sozinho", comentou.

O que aconteceu entre Aline e Diogo?

O clima ficou tenso entre Diogo Almeida e Aline nesta segunda-feira, 3. E o motivo? A ex-policial, que tinha engatado um affair com o artista no confinamento, foi parar no paredão com influência do ator, o que causou um alvoroço na casa mais vigiada do país.

Durante a formação do terceiro paredão da edição, no domingo, 2, Aline e Vinícius foram escolhidos no Contragolpe pelas duplas formadas por Gracyanne Barbosa e Giovanna, Vilma e Diogo Almeida. A sister escapou da berlinda junto com a dupla na Prova Bate-Volta.

Chateada com a indicação, Aline conversou sobre o assunto com o brother. Em sua defesa, o ator argumentou que, desde o início do jogo, mantém uma aliança com os gêmeos João Pedro e João Gabriel. Ele explicou que seu critério de votação levou em conta o fato de Mateus e Vitória terem enfrentado o último Paredão, além de estar se aproximando dos amigos.

Aline, então, reagiu: "Você não tem controle sobre nada, quando você escolhe alguém pra colocar no Paredão, você não pode simplesmente torcer pra pessoa voltar. Quando você coloca ela lá, o que você entende é que prefere que a pessoa saia".

