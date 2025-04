Carol Peixinho mostra ultrassom de seu bebê com Thiaguinho; veja o vídeo

Alguns dias após revelar que está grávida de Thiaguinho, Carol Peixinho mostra vídeo do momento que fizeram ultrassom do bebê e encanta

Após alguns dias de revelarem que terão seu primeiro bebê, Carol Peixinho e Thiaguinho surgiram em um vídeo fazendo o ultrassom para ver a criança. Nesta quarta-feira, 02, a ex-BBB fez um compilado de seu mês de março e iniciou o resumo com o registro especial.

Juntos desde 2022, o casal apareceu radiante durante a consulta com o médico para faze ro ultrassom. Durante o momento, o especialista brincou que o bebê é parecido com a mãe e não para quieto.

"Março foi marcante, radiante, feliz e inesquecível! A última foto… Não tenho estrutura", publicou a influenciadora digital os registros de seu mês e já exibindo a barriguinha que está crescendo. É bom lembrar que ela já está grávida de três meses.

No último domingo, 30, o cantor e amada anunciaram que estão esperando seu primeiro filho. "Prontos pra viver o MAIOR AMOR do mundo! Nosso amor transbordou e agora somos 3! Desde já, nossa FAMÍLIA agradece todo o carinho que vamos receber! Benção a caminho! Deus nos abençoe!", escreveram na publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)

Sonho de Carol Peixinho e de Thiaguinho de ter filhos

Em outubro, o cantor Thiaguinho foi o convidado do programa Conversa Com Bial e abriu o jogo sobre os planos de ser papai. "Está na hora já, né? Sempre fui muito família e sempre tive muita vontade de ter filho. Acho que vai ser um amor importante para minha vida. Fora o crescimento que vou ter como pessoa", disse ele.

Em entrevista ao portal Gshow, Carol Peixinho também compartilhou sobre a vontade de ser mãe. "Está a caminho. É um sonho ser mãe, nunca tive essa pressa ou sonho de ser mãe jovem. No auge dos meus quase 40 anos, estou na minha melhor fase. É um dos sonhos de vida e vai rolar. Com as duas sobrinhas é gostoso vivenciar o nascimento delas, sou muito presente, isso aflora bastante. Temos aquele test drive pra sabaer se é isso mesmo, e é", disse ela.

Vale lembrar que o casal assumiu o namoro em fevereiro de 2022 após rumores de que estavam juntos