BBB 25: Após críticas contra brother, Gracyanne conta como era tratada por Belo

A musa fitness Gracyanne mencionou seu casamento de 16 anos com o cantor Belo ao disparar críticas contra um brother do BBB 25

A indicação de Aline ao paredão por Diogo Almeida, com quem a sister mantém um affair no BBB 25, continua sendo o principal assunto entre os brothers do reality show da TV Globo. Na madrugada desta terça-feira, 4, Gracyanne Barbosa voltou a criticar a postura do ator diante da policial militar.

Para quem não acompanhou, Diogo e a mãe, Vilma, escolheram mandar Aline e Vinicius para a berlinda da semana em um contragolpe. Apesar da sister e do amigo terem escapado da zona de risco na prova bate e volta, a indicação do ator não passou despercebida.

Em conversa com alguns colegas, Gracyanne, que estava presente no momento em que Diogo Almeida escolheu Aline para o paredão, reclamou da atitude do brother e destacou que a policial merecia ser tratada de uma forma melhor. A musa fitness ainda disparou elogios a Belo, seu ex-marido, e contou como era tratada pelo cantor.

"Minha régua de um homem tratar uma mulher é aqui [bem alta]. O Belo sempre me tratou como uma rainha, que eu acho que é o que ela [Aline] merece", declarou Gracyanne Barbosa. Os dois foram casados por 16 anos e anunciaram publicamente o divórcio em abril de 2024.

Anteriormente, a musa fitness já havia detonado a postura de Diogo Almeida em relação a Aline. Após a formação do terceiro paredão da edição, Gracy demonstrou indignação ao relatar que o ator não tentou proteger a affair da berlinda.

Vale lembrar que o paredão da semana é formado por Gracyanne, Giovanna, Diego Hypolito e Daniele Hypolito. No entanto, desta vez, somente um participante será eliminado, enquanto o integrante da dupla que permanecer seguirá para um quarto secreto com acesso às câmeras da casa.

(📸Credits:

(TV Globo /GloboPLay/Endemol ) #bbb25



Gracyanne fala que

a régua de como um homem deve tratar uma mulher é lá em cima, porque Belo sempre a tratou como rainha.

👀 pic.twitter.com/WmeMqWEdUb — 𝓔𝓾 ✍️ (@Eu_simplesment) February 3, 2025

Vilma reage a argumento de sister no Sincerão

O Sincerão segue rendendo assunto no BBB 25 e durante a madrugada desta terça-feira, 4, Vilma desabafou com os brothers do Quarto Fantástico sobre a indicação de Delma na dinâmica. Ela apontou a estudante de Nutrição como dupla que ela não faria de jeito algum.

A mãe do ator Diogo Almeida afirmou que o argumento usado pela sister foi o que mais a surpreendeu; confira detalhes!

Leia também: BBB 25: Diogo escolhe Aline no Sincerão e diz: ‘Eu peço desculpas’