Eslovênia Marques recorda desabafo de Gracyanne Barbosa no BBB: 'Sincero'

Em entrevista à TV CARAS, Eslovênia Marques comenta relato emocionante que Gracyanne Barbosa fez enquanto estava no BBB 25

Anos após ter deixado a casa mais vigiada do Brasil, Eslovênia Marques (28) segue acompanhando o desenrolar da nova temporada do BBB. Para ela, apesar de já ter sido eliminada, Gracyanne Barbosa (41) teve um momento bastante sincero, ao falar sobre um trauma passado.

"Sempre vão ter as críticas, mas confesso que achei muito sincero. É uma dor e ela conseguiu transmitir isso de uma forma muito clara. Isso levou pauta depois que alguém levou isso para a Renata", começa Eslovênia, em entrevista ao quadro Críticos do BBB , da TV CARAS.

Gracyanne falou sobre uma situação delicada após ser acusada de pegar comida de forma escondida. Tudo começou quando Renata voltou da dinâmica da Vitrine do Seu Fifi, em que ficou em um shopping no Rio de Janeiro recebendo informações externas. A bailaria soube, através do público, que a musa fitness estaria pegando comida dos outros brothers, de forma escondida.

Com o retorno da sister para a casa mais vigiada do Brasil, ela repassou a informação para os colegas de confinamento. Após o início dos burburinhos, Gracyanne resolvou se pronunciar e explicar um trauma passado para todos da casa.

"Queria pedir desculpas para todos vocês. Acho que a maioria já sabe que eu estava pegando comida. Não espero que ninguém entenda, mas só queria explicar o que acontece comigo", iniciou ela, que contou que a situação a remeteu ao período em que morou na rua.

"O fato de a gente ter pouca coisa me levou para um lugar que eu achei que nunca mais iria visitar. São coisas que nunca compartilhei com ninguém, e não queria que ninguém soubesse. De quando eu passei fome e tinha que comer do lixo. Na minha cabeça, eu ia precisar de novo pegar comida do lixo."

"Sei que ninguém tem nada a ver com isso, sei que é errado, mas eu não queria compartilhar isso porque eu não queria que minha mãe soubesse sobre uma coisa que já passou", finalizou. Eslovênia completou ao dizer: "É muito difícil comentar sobre as dores de outra pessoa, só ela consegue colocar isso para fora de uma forma que a gente consiga entender."

