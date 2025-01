BBB 25: Diego Hypolito revela que passou por 11 cirurgias: 'Corpo debilitado'

Confinado no BBB 25, o ex-ginasta Diego Hypolito desabafou sobre as dificuldades que enfrentou após deixar de atuar na profissão

Ex-ginasta, Diego Hypolito tem mostrado mais seu lado pessoal ao público desde que entrou no BBB 25, da TV Globo. Nesta quinta-feira, 16, em conversa com duas sisters do reality show, o irmão de Daniele Hypolito contou como ficou sua vida após deixar o esporte.

Ao longo do bate-papo, Diego revelou que já passou por 11 cirurgias e enfrentou alguns problemas após conquistar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos 2016, realizados no Rio de Janeiro. "Depois que eu deixei de ser atuante, eu fiquei muito perdido na minha vida…", iniciou ele.

"Foram 11 cirurgias, meu corpo é um corpo debilitado, gente [...] Eu tenho 16 pinos na coluna, dois pinos no pé, são seis cirurgias no pé no total. Joelho, ombros...", continuou o brother. Em seguida, Diego Hypolito também contou que passou por problemas com álcool.

De acordo com o ex-ginasta, o apoio da irmã, Daniele, sua fé e o Instituto Hypolito foram cruciais para que ele pudesse superar as dificuldades. "Quando eu saí [da ginástica], parece que eu queria viver. Eu bebi muito, eu fiz coisas muito erradas contra mim, durante um período extenso", desabafou.

"Depois que eu me entendi e eu perdi tudo da minha vida, tudo, tudo, tudo, na pandemia, eu pensei: eu preciso me ressignificar... Quero ajudar as crianças", completou Diego Hypolito, se referindo a instituição que carrega o sobrenome da família.

Marcelo parabenizou Diego pela vitória nas olimpíadas e disse que torceu muito por ele.



Nosso brother ressalta a importância da torcida do povo brasileiro e disse que foi muito abençoado por isso! NOSSO ETERNO GINASTA! 🤸‍♂️💚#TeamHypolito#BBB25pic.twitter.com/beDVpmd0xn — Diego Hypolito 🤸‍♂️ (@diego_hypolito) January 16, 2025

Diego Hypolito desabafa sobre medo por participação no BBB 25

Confinado no BBB 25, Diego Hypolito tem refletido bastante sobre os primeiros dias no reality show da TV Globo. Durante a madrugada de quarta-feira, 15, o ex-ginasta desabafou com Gracyanne Barbosa e Vinícius após conversar com outros colegas e a irmã, Daniele Hypolito.

Ao longo do bate-papo na sala, Diego revelou que tem medo de errar e acabar 'destruindo' sua carreira fora do programa. Gracyanne, por sua vez, explicou que é inevitável não cometer erros, uma vez que faz parte do ser humano; confira detalhes!

