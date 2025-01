Diego Hypólito expôs relação com Daniele antes de entrar no BBB 25: 'A gente briga'

CARAS Brasil teve acesso a um desabafo de Diego Hypólito antes de ser confinado no BBB 25

Confinado no BBB 25, Diego Hypolito (38) tem atraído olhares do público sobre sua relação com a irmã, Daniele Hypolito (40). A dupla de ex-ginastas brasileiros protagonizou alguns momentos de desentendimentos e diferenças naturais, o que gerou discussão do público.

O que muita gente não sabe é que o brother temeu que sua relação com a familiar fosse virar tema de debates dos fãs do reality. A CARAS Brasil obteve acesso a um breve relato do comentarista esportivo sobre sua convivência com a sister fora do confinamento.

“Quem me inspirou foi, com certeza, minha irmã", reconhece ele, que em seguida confessa sobre a relação entre eles. “Eu e a Dani sempre fomos muito unidos. Óbvio que, como todos os irmãos, a gente tem brigas, é natural”, complementa.

Em conversa com a equipe dos ginastas, fica evidente a parceria e liberdade que um tem com o outro. As diferenças são detalhes perto da força que ambos têm: "Os dois são irmãos da vida real e confidentes em todas as situações", explica.

"Diego nunca escondeu que Daniele é sua maior inspiração, tanto no esporte quanto na vida. Da mesma forma, Daniele valoriza profundamente a parceria com o irmão, vendo nele um amigo, conselheiro e alguém que sempre busca ajudá-la a atingir sua melhor versão", acrescenta.

Na estreia do BBB 25, na última segunda, 13, o famoso foi criticado por cobrar de Daniele mais empenho na prova de imunidade. Em diversos momentos da dinâmica, a ex-atleta se mostrou cansada e distraída com alertas sonoros da disputa, o que poderia culminar na eliminação da dupla.

"Quanto ao estilo mais competitivo, Diego enxerga na irmã um potencial incrível e deseja vê-la alcançar sempre o melhor. Sua postura de 'cobrança' é, na verdade, uma forma de incentivo, uma tentativa de ajudá-la a ir além. Em um jogo onde o objetivo é vencer, Diego está focado em garantir que ambos deem o máximo de si", conclui.

VEJA O MOMENTO EM QUE DIEGO HYPOLITO E DANIELE PROTAGONIZARAM CLIMÃO NO BBB 25:

