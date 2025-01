BBB 25: Diego Hypolito recebe atendimento médico após mal-estar

Após a formação do paredão, Diego Hypolito passou por uma crise de ansiedade no BBB 25 e precisou de atendimento no confessionário

A noite de domingo, 26, foi bastante agitada na casa do BBB 25 com mais uma formação de paredão. Após Tadeu Schmidt anunciar oficialmente as duplas que enfrentam a zona de risco da semana, o ex-ginasta Diego Hypolito, que está emparedado junto com a irmã, Daniele, precisou de atendimento médico no confessionário.

Com crise de ansiedade, o brother recebeu ajuda dos demais colegas de confinamento até o local onde foi socorrido por profissionais. Diego Hypolito foi medicado e, assim que apresentou melhora, foi liberado pela produção para retornar a casa.

O irmão de Daniele Hypolito, no entanto, se mostrou bastante preocupado com o ocorrido. Em conversa com outros brothers, o ex-ginasta revelou que sua crise de ansiedade acabe ‘queimando’ sua imagem com o público. "Isso pode acontecer com qualquer um", acalmou Diogo Almeida.

"Você queimaria sua imagem se tivesse feito algo de errado para alguém aqui dentro. Você não fez nada de errado", acrescentou o ator, por fim.

Vale lembrar que além de Diego e Daniele Hypolito, as duplas Vitória Strada e Mateus e Raissa e Edilberto também estão no paredão da semana. O resultado será revelado na próxima terça-feira, 28, logo após mais um capítulo da novela 'Mania de Você'.

Vinicius tenta tranquilizar Diego: “Você não é a primeira pessoa e não vai ser a última a ter crise de ansiedade.”

Diego: “Só tô preocupado de queimar a minha imagem.”

Vinicius: “De ser humano? De ser normal? De ser vulnerável?” #BBB25

pic.twitter.com/c4AbQKMT6k — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 27, 2025

