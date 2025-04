BBB 25: Maike reage após nova advertência da produção: 'Não fiz nada'

Após receber algumas broncas da produção do BBB 25, Maike recebeu um novo alerta na manhã desta quinta-feira, 10; entenda

Durante a madrugada desta quinta-feira, 10, Maike recebeu algumas broncas da produção do BBB 25 após algumas atitudes com Renata. Na ocasião, o brother chegou a morder o braço da bailarina em uma interação e, momentos depois, puxou seu cabelo.

Nesta manhã, Maike ganhou uma nova advertência após reclamar da perda de estalecas. "Tomei 12 atenções! Não fiz nada, velho!", declarou o brother. "12 hoje?", questionou Guilherme, surpreso com a informação.

"Foi hoje! A produção hoje estava atenta! Vou até parar, não vou falar mais nada. Não aguento mais. Tomei até estalecada", acrescentou Maike. Em outro momento, o paulistano recebeu uma segunda chamada de atenção. "Não é possível, mano. Desculpa, não aguento mais tomar nada de vocês. Vocês estão certos!", reagiu ele.

Vale lembrar que Maike enfrenta o 15º paredão do BBB 25 junto com Renata e Vinicius. O brother mais votado pelo público deixará a casa mais vigiada do país ao vivo na noite desta quinta-feira, 10, logo após a exibição de mais um capítulo do remake de 'Vale Tudo'.

Maike surpreende Renata com declaração

A madrugada desta quinta-feira, 10, foi bastante agitada na casa do BBB 25! Apesar de não ter acontecido a festa de toda semana, a produção do reality show da TV Globo enviou um cooler para os 8 brothers que ainda estão no confinamento se divertirem.

Maike e Renata, que enfrentam o 15º paredão da edição, aproveitaram o momento de distração para trocarem beijos na área externa da casa. O paulistano, então, fez questão de reforçar para a bailarina o quanto gosta dela.

"Eu gosto muito de tu", declarou Maike, entre beijos. "É recíproco", respondeu Renata. Momentos depois, o casal se aproximou novamente e começou a falar sobre os planos pós-reality, que chega ao fim no dia 22 de abril.

"Lembrando da nossa promessa, quem sair amanhã vai ter que um ir para a cidade do outro", comentou a sister. "Eu vou para Fortaleza, então", brincou Maike. "Eu acho que eu é que vou para São Paulo, viu", disse Renata. "A vida é longa… E eu quero namorar contigo", declarou o brother, deixando a bailarina sem palavras.

