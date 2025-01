BBB 25: Raissa é levada às pressas para o confessionário após passar mal

Raissa foi socorrida por Gracyanne Barbosa e levada rapidamente ao confessionário do BBB 25 após musa fitness notar mal estar da sister

A sister Raissa, dupla de Edilberto no BBB 25, precisou ser atendida às pressas na madrugada deste sábado, 18, após passar mal durante a festa na casa. A jovem de 19 anos acabou sofrendo uma reação alérgica ao consumir algum alimento.

Raissa foi levada ao confessionário por Gracyanne Barbosa, que imediatamente percebeu que a sister não estava bem ao apresentar dificuldades respiratórias. Edilberto, por sua vez, correu para avisar a produção sobre o ocorrido.

"Brincando, de repente sentada. Eu perguntei pra ela o que aconteceu e ela ‘não, pai, nada’. De repente, do nada, ela veio pedindo desculpas. Pedindo desculpas pelo quê, porr*? Ela não tem que me pedir desculpas. Foi aí que eu fiquei apavorado e vim correndo. Obrigado a quem trouxe ela pra mim", declarou o brother em meio às lágrimas.

Raíssa teve uma crise alérgica depois de consumir algum alimento durante a festa e, ajudada por Gracyanne, recebeu atendimento médico urgente. O pai ficou apreensivo e foi às lágrimas #BBB25pic.twitter.com/SgA7MRFMwv — Ju Nogueira (@junogueirajc) January 18, 2025

O novo diretor do programa, Marcelo Dourado, avisou através do microfone da casa que Raissa, que estava sendo atendida por profissionais no confessionário, estava bem. "Edy, tá tudo bem. Fica tranquilo que tá tudo bem. Já, já ela volta para vocês, fica tranquilo", disse o 'Big Boss'.

Enquanto recebia apoio dos demais colegas de confinamento, Edilberto, ainda bastante assustado, comentou que a filha nunca teve uma reação alérgica desta forma. Gracyanne ainda revelou que Raissa 'trancou a garganta' momentos antes de ser socorrida por ela.

Assim que foi atendida e liberada pela produção, a sister retornou para a festa bastante emocionada e recebeu apoio dos brothers, que a acolheram com um abraço.

Raissa voltou bem do confessionário e recebeu um super abraço coletivo na festa. pic.twitter.com/KsvpwGUpT9 — POPTime (@siteptbr) January 18, 2025

Edilberto revela alvos para o Castigo do Monstro

Na última sexta-feira, 17, Edilberto revelou quem pretende colocar no Castigo do Monstro caso vença a Prova do Anjo do BBB 25. Durante uma conversa com alguns colegas de confinamento, o brother contou que vai dar o castigo para Aline e Vinicius. Os dois venceram a primeira prova do líder da tem

porada e precisaram mandar uma dupla para a berlinda. Eles escolheram Edilberto e Raissa. "Se eu posso jogar e ganho, ah se eu não ponho. Eu já estou lascado, já estou no paredão, estou concorrendo para sair. Então, quem me pôs lá foi eles, não foi? Então vão lá, vem pro monstro, sai da mordomia", disparou ele.

Leia também: