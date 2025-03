Alerta médico sobre diagnóstico de Jeniffer Nascimento: 'Pode ser fatal'

Jeniffer Nascimento foi parar no hospital e recebeu diagnóstico preocupante após sinais de alerta no corpo

Jeniffer Nascimento (31) passou por uma situação difícil após comer lagosta em um restaurante de frutos do mar, em maio do ano passado. A atriz, escalada para Êta Mundo Melhor!, continuação da Êta Mundo Bom! (2016), teve uma reação alérgica grave, com sintomas como dificuldade para respirar, inchaço no rosto e queimação na pele.

Na época, a atriz ficou praticamente irreconhecível após a reação atingir o rosto. Rapidamente, ela procurou um hospital mais próximo após notar os primeiros sintomas. A decisão foi crucial para sua recuperação, de acordo com a Dra. Brianna Nicoletti, médica alergista e imunologista, em entrevista à CARAS Brasil.

"Sim, pode ser grave e até fatal. O maior risco é a anafilaxia, uma reação intensa, sistêmica (corpo todo inflama), de evolução rápida minutos ou poucas horas e que pode levar ao fechamento da garganta e queda de pressão até ao choque e parada cardíaca . Se não tratada rapidamente e adequadamente , pode causar danos cerebrais por falta de oxigênio e até levar à morte", explica.

De acordo com a especialista, uma reação alérgica como a enfrentada pela atriz pode necessitar de internação em caso da demora em procurar um médico. Mesmo sem histórico de alergia a frutos do mar, do contrário, a atriz teria tido sérias complicações. Veja quando a internação é necessária:

A crise não melhora com os primeiros cuidados;

Reações muito rápidas , sistêmicas importantes e várias horas de observação.

•De houve sintomas mais graves como dificuldade para respirar ou risco de choque anafilático;

O paciente precisa de medicação intravenosa e monitoramento;

Existe risco de uma nova crise em pouco tempo.

"Se a pessoa já sabe que tem alergia, o ideal é estar sempre em dia com o acompanhamento médico e ter um plano de ação bem estabelecido com seu alergista de confiança. Isso pode salvar vidas!", finaliza.