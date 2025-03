Amado Batista se casa com Calita Franciele em linda cerimônia

Amado Batista subiu ao altar com Calita Franciele em uma linda cerimônia. Veja alguns detalhes como o vestido da noiva e o bolo de casamento

No último sábado, 15, aconteceu o casamento religioso de Amado Batista, de 74 anos, com Calita Franciele, de 23. O casal já havia oficializado a união no civil na quinta-feira, 13.

A cerimônia aconteceu na fazenda do artista, localizada em Cocalinho, no Mato Grosso do Sul. A noiva optou por um vestido com decote ombro a ombro e uma saia bem ampla, digno de princesa. Já Amado esbanjou elegância com um terno azul claro.

Após a cerimônia religiosa, Calita trocou o look para curtir a festa e apostou em um modelo mais sensual, do modelo sereia e repleto de brilho.

O bolo do casamento contou com seis andares e uma decoração repleta de flores de açúcar e com as iniciais dos noivos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por AMÉLIA LINO | CHEFE CONFEITEIRA | CURSOS (@amelialinoo)

Casamento no civil

O cantor Amado Batista e Calita Franciele estão oficialmente casados! Juntos há pouco menos de um ano, os dois oficializaram a união no civil na quinta-feira, 13, com a presença de familiares e amigos próximos. A cerimônia discreta aconteceu em um cartório de Água Boa, no Mato Grosso.

Na sexta-feira, 14, o casal compartilhou por meio das redes sociais um álbum de fotos seguido de um vídeo mostrando o momento em que trocaram alianças. Nas imagens publicadas, é possível ver detalhes das roupas escolhidas pelos noivos.

Para a ocasião, a companheira de Amado Batista elegeu um vestido branco de manga longa com uma fenda na perna. Já o artista escolheu uma calça escura e uma camisa branca.

"Um dos dias mais especiais de nossas vidas", declarou Calita Franciele na legenda da postagem. Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas aos recém-casados, desejando muitas felicidades.

"O amor une as pessoas! Viva o amor! Parabéns e felicidades!", escreveu um seguidor. "Sejam muito felizes", disse outro. "Casal lindo, que seja abençoada a união de vocês", falou um terceiro.

Leia também: Quem são os filhos de Amado Batista? Ele já fez rara aparição com todos os herdeiros