Juliette Freire mostra momento especial ao lado do noivo Kaique Cerveny

Em suas redes sociais, Juliette Freire mostrou alguns registros de seu final de semana e mostrou um momento especial ao lado do noivo Kaique Cerveny

Em suas redes sociais, Juliette Freire sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 29 milhões de seguidores.

Neste domingo, 16, a cantora mostrou alguns registros especiais do seu final de semana. Em uma das imagens, a famosa surgiu na praia ao lado do noivo Kaique Cerveny e de seu cachorrinho de estimação.

Em outros vídeos, Juliette surgiu cantando em um karaokê com a presença de alguns amigos. "Fim de semana", escreveu ela na legenda da publicação, adicionando um emoji de coração na cor verde.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Amo te ver assim feliz com os seus", disse uma internauta. "Família linda demais, eu amo que Deus abençoe sempre", comentou outra.

Como está Juliette após internação?

No sábado, 8, a influencer e ex-BBB Juliette publicou um vídeo, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, para atualizar o seu estado de saúde após ser internada às pressas com virose durante o carnaval.

"Acordei boa, zerada, graças a Deus, obrigada, senhor, obrigada, meu pai", disse. E exclamou: "Bora reagir".

Na sexta-feira, 7, Juliette contou que precisou ser levada às pressas ao hospital pelo noivo, Kaique Cerveny. Já em casa, ela informou que foi medicada e estava se recuperando.

"Ontem, passei muito mal. Vomitei muito, diarreia, dor no peito, nas costas, muito forte. A pressão abaixou, não conseguia nem respirar, suando frio, uma dor... Kaique e Naia me levaram carregada para o hospital. Cheguei lá, fiz exames, tomei remédio, soro, fiz todos os exames. Aí me liberaram, estou tomando remédio em casa", explicou.

Juliette curtiu a folia de carnaval 2025 em Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro e confessou que não sabe o que causou o mal-estar.

"Nunca tinha tido... Não sei se virose, bactéria ou infecção, nunca tive um episódio tão forte como esse, muito. Dizem que muita gente está com isso", completou.

