Jade Magalhães mostra momento ao lado da filha Serena

Em suas redes sociais, Jade Magalhães sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Neste domingo, 16, a digital influencer mostrou um momento fofo com a filha Serena, de dois meses, fruto do seu relacionamento com Luan Santana.

No vídeo, publicado por Jade, a pequena surgiu em uma cadeira de balanço com um look composto por uma blusa branca, calça rosa e sapatinhos na cor rosa também. Jade não fimou o rosto da bebê, já que ela e Luan decidiram não expor o rosto da filha.

Declaração

A influenciadora digital Jade Magalhães usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu marido, o cantor Luan Santana, que completou 34 anos na quinta-feira, 13. Em seu perfil, ela compartilhou um vídeo com vários momentos dos dois juntos e também deles ao lado da filha, Serena, de dois meses.

E se declarou para o amado. "Agradeço todos os dias a Deus por estar contando uma história ao seu lado. Te conheci menino, cheio de sonhos... te vi evoluir em cada desafio, te acompanhei em grande parte das suas fases.. e o melhor de tudo, conhecemos o amor juntos, de todas formas possíveis", iniciou ela na legenda.

"Namorados, noivos, marido e mulher... pais! E como é linda essa sua versão. Dono de um coração com amor puro e genuíno, capaz de deixar feliz qualquer lugar que estiver. Você é luz. Você é especial. Você brilha e ilumina a vida de todos ao seu redor. Te desejo felicidade de verdade, paz de espírito e sonhos realizados. Que Deus proteja você e a nossa família. Te amo muito meu amor, feliz novo ciclo!", complementou.

Nos comentários, os internautas se derreteram com os momentos. "O Luan deitado na barriga da Jade falando com a Serena, o Luan tocando violão para a Serena. Esse vídeo tem muita camadas. Eu estou sem estruturas", confessou uma.

"O aniversário é dele, e você deu o maior presente da vida para ele. A Serena e você sempre ao lado dele", analisou outra. "Eu chorando porque o Luan está completametando 34 hoje, conheço desde os 17", confessou uma terceira fã.

