Eliminada, Camilla confessa quem é o maior 'traíra' do BBB 25

Respondendo perguntas sobre o BBB, Camilla Maia elencou seus principais adversários no jogo e agitou a web ao apontar o maior 'traíra' da casa

Na última terça-feira, 4, Camilla deixou a casa do BBB 25 em um Paredão contra Renata e dona Vilma. Nas redes sociais oficiais do reality, a ex-sister revelou quem considera a “traíra” da temporada e deu mais detalhes sobre sua experiência no reality show da TV Globo.

"Um traíra? Ai... Um traíra? Vitória", disse Camilla, fazendo referência à Vitória Strada.

Ainda durante o vídeo, ela comentou que o maior arrependimento durante sua participação foi "não ter falado mais". Além disso, apontou Eva Pacheco como sua principal adversária, enquanto Gracyanne Barbosa apareceu como uma amiga de confiança.

Sobre a dinâmica das duplas, a trancista disse que escolheria a musa fitness para ser sua parceira no jogo, caso não fosse dupla de Thamiris. Já quando questionada sobre um possível crush, ela foi sincera: “Não teve”.

Assista na íntegra:

Camilla analisa briga com Vitória Strada

O jogo do BBB 25 chegou ao fim para Camilla! A sister deixou a casa mais vigiada do país na noite de terça-feira, 4, com mais de 94% dos votos do público, após enfrentar um paredão contra Vilma e Renata.

Assim que saiu do confinamento, Camilla seguiu para o Bate-Papo BBB e conversou um pouco com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro a respeito de sua trajetória no reality show. Ao longo da participação na atração, a trancista teve a chance de rever a intensa briga que teve com Vitória Strada recentemente.

"Revendo essa cena com mais calma agora, do lado de fora, você tem percepção diferente?", perguntou Gil do Vigor. Camilla, por sua vez, analisou o momento: "O que eu senti ali, só eu vou sentir, talvez, só minha irmã sinta. Não é sobre falar. Eu acho que é como eu me senti", explicou a ex-sister.

"Porque eu vinha de uma briga com o Diogo que, no início, me chamou de grosseira, disse que eu era mal-educada. E várias vezes, antes do Sincerão, eu falava para a Thamiris o que eu queria falar, e ela dizia: 'Não, usa tal palavra'", continuou ela.

A eliminada da semana, então, ressaltou que o ponto principal da discussão foi o que tanto ela quanto Thamiris sentiram em relação à atitude de Vitória. "Quando ela calou, ela sabia o que eu estava sentindo, porque nós já tínhamos tido essa conversa. Talvez não tenha sido a palavra dita, mas o que eu senti no momento", concluiu Camilla.

