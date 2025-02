BBB 25: Delma se incomoda com Aline e Diogo e comenta: 'Acho muito difícil'

A proximidade entre Aline e Diogo Almeida parece estar causando incômodo em dona Delma na casa do BBB 25, da Globo

A proximidade entre Aline e Diogo Almeida parece estar causando incômodo em dona Delma na casa do BBB 25, da Globo. Na manhã desta quinta-feira, 20, a dona de casa reclamou sobre o casal durante uma conversa com Daniele Hypolito.

"Por esses dias vai ser um balde que vou dar nos dois. Ali naquele sofá bem longe da gente, fica ali. Ou deita na cama com edredom e faz o que quiser. Mas junto de mim não. [...] O tempo todinho se agarrando. Vai se agarrar no sofá longe de mim", disparou ela.

Em seguida, ela contou que seu genro Guilherme, que entrou como sua dupla no jogo, "tem todo respeito" quando está perto dela. E voltou a falar sobre o relacionamento da ex-policial com o ator. "Espero que lá fora dê certo e fique namorando. Acho muito difícil lá fora. Pode ser que aconteça, continue. Foram poucos casais aqui que saíram e ficaram juntos".

Delma dá puxão de orelha nos brothers: ‘Não é brincadeira'

Na manhã desta quarta-feira, 19, dona Delma chamou a atenção dos participantes do BBB 25, da Globo, após a casa se livrar do Tá com Nada. Essa foi a segunda vez em dez dias que o elenco todo foi obrigado a encarar a punição, que deixa os participantes com menos benefícios do que a Xepa. Os alimentos que já estavam na casa são "confiscados" pela produção e os participantes ficam apenas com itens básicos.

"Gente, é sério, não é brincadeira, não. Não está todo mundo feliz com a fartura? Vamos ter consciência", pediu a pernambucana. "Vamos começar a ter cuidado e consciência, todo mundo viu aqui, duas vezes. É ruim para todo mundo e, principalmente, para quem não tem culpa. Vamos se organizar, prestar atenção, se policiar mais", complementou.

Leia também: Fora do BBB 25, Mateus é pego de surpresa com revelação da irmã: 'Tudo tão rápido'