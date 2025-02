BBB 25: Delma dá puxão de orelha nos brothers: ‘Não é brincadeira'

Na manhã desta quarta-feira, 19, dona Delma chamou a atenção dos participantes do BBB 25, da Globo, após a casa se livrar do Tá com Nada

Na manhã desta quarta-feira, 19, dona Delma chamou a atenção dos participantes do BBB 25, da Globo, após a casa se livrar do Tá com Nada. Essa foi a segunda vez em dez dias que o elenco todo foi obrigado a encarar a punição.

"Gente, é sério, não é brincadeira, não. Não está todo mundo feliz com a fartura? Vamos ter consciência", pediu a pernambucana. "Vamos começar a ter cuidado e consciência, todo mundo viu aqui, duas vezes. É ruim para todo mundo e, principalmente, para quem não tem culpa. Vamos se organizar, prestar atenção, se policiar mais", complementou.

Minutos depois, o Vacilômetro apareceu zerado no telão da sala e todos celebraram. Vale lembrar que a primeira vez que a casa enfrentou o Tá com Nada foino dia 6 de fevereiro, depois que João Gabriel quebrou a regra do desafio do 'freeze' para abraçar Gracyanne Barbosa, que retornou ao programa após ficar no Quarto Secreto.

Na manhã de terça-feira, 18, dona Delma reclamou sobre a punição. "Ninguém tem que falar nada não. Porque Tá Com Nada, porque todo mundo procurou né? Menos eu", disparou ela, que completou: "Ninguém pode reclamar do Tá Com nada não. Tem que se lascar e ficar com fome. Outras pessoas entraram por causa dos novinhos. Tem que ter responsabilidade", acrescentou.

Delma também falou sobre o comportamento dos colegas durante o programa ao vivo do último domingo, 16. "Um bando de vacilão aqui, tudo novo e vacilando, irresponsáveis. Eu só tenho um, com 54 anos, dona Vilma só tem três. Aí o pessoal tudo novo, estudado, inteligente e fazendo m*** aqui", reclamou ela.

O que é o Tá Com Nada do BBB 25?

Quando os brothers vão para o Tá Com Nada, eles recebem menos benefícios do que a Xepa. Os alimentos que já estavam na casa são "confiscados" pela produção e os participantes ficam apenas com itens básicos.

