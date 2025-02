Fora do BBB 25, Mateus é pego de surpresa com revelação da irmã: 'Tudo tão rápido'

Fora do BBB 25, o brother Mateus reencontrou sua irmã, Marcela Pires, e acabou surpreendido por uma revelação. Saiba mais!

O brother Mateus foi eliminado do BBB 25, da Globo, na noite de terça-feira, 18, com mais de 65% dos votos do público no quinto paredão do reality show. Fora da casa mais vigiada do Brasil, ele reencontrou a irmã, Marcela Pires, e acabou surpreendido por uma revelação.

Durante o Encontro com Patrícia Poeta, Marcela contou como foi o momento em que Mateus descobriu que ela está grávida. "Eu queria fazer toda uma preparação, 'estou grávida', até tinha combinado uma desculpa, mas foi tudo tão rápido. Ele chegou e reparou uma protuberância na barriga. Aí ele: 'que que é isso?', ele: 'Você tá grávida?'. Foi tudo tão rápido, então, desculpa, não deu para fazer. Mas sim, estou grávida. Vem outro menininho aí, Davi está chegando", revelou ela.

BBB 25: Mateus abre o jogo sobre relação com Vitória

Em entrevista ao programa Bate-papo BBB, o ex-brother foi questionado se a atriz Vitória Strada, que era sua dupla, atrapalhou o seu jogo no reality. E ele desabafou sobre a relação com a amiga. "Sinto que, em vários momentos, nós dois acabamos dificultando o jogo um do outro. Era algo que me machucava perceber. Ela me escolheu como dupla e eu queria ser um suporte para ela, mas falhei muitas vezes nesse papel", disse ele.

Então, o rapaz falou sobre algo que sempre acontecia entre eles. "A gente se interrompia o tempo todo. Isso acabou prejudicando o nosso desempenho de várias formas", afirmou. Vale lembrar que Mateus enfrentou o quinto paredão da temporada contra Aline e Guilherme, foi o sétimo participante a deixar a casa e o terceiro a sair do programa individualmente.

